11 лютого, 21:14
Головна біатлонна сенсація Олімпіади-2026: представниця Болгарії встановила унікальне досягнення

Микола Брежицький
Основні тези
  • Лора Хрістова з Болгарії виграла бронзову медаль у біатлоні на Олімпіаді-2026, ставши найнизькорейтинговішою медалісткою в 21 столітті, перебуваючи на 73 місці в загальному заліку Кубка світу.
  • Це перша олімпійська медаль для Болгарії в біатлоні з 2002 року, і Хрістова є однією з трьох біатлоністок, які не допустили жодного промаху у вогневих рубежах під час гонки.

На Олімпійських іграх-2026 розіграли третій комплект нагород у біатлоні. 11 лютого відбулася жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів.

Перемогу у класичній біатлонній дисципліні святкувала француженка Жюлья Сімон, другою стала її співвітчизниця Лу Жанмонно, а "бронзу" несподівано виборола представниця Болгарія Лора Хрістова. Вона стала найнизькорейтинговішою біатлоністкою 21-го століття, якій підкорилася олімпійська медаль, передає 24 Канал.

Чим унікальне досягнення Хрістової?

22-річна Лора Хрістова перед стартом Олімпіади посідала лише 73 місце в загальному заліку Кубка світу. Найвищим особистим результатом біатлоністки, за даними biathlon.com.ua, цього сезону було 23 місце в індивідуальній гонці в Остерсунді.

Під час "індивідуалки" в Антхольці Хрістова стала однією з трьох біатлоністок, які не припустилися жодного промаху на вогневих рубежах. 

Раніше найбільш низькорейтинговою біатлоністкою з медаллю в особистих перегонах на Олімпійських іграх була шведка Ханна Еберг, яка виграла золото в індивідуальній гонці на Іграх-2018 у корейському Пхьончхані, перебуваючи на 57-му рядку загального заліку.

Медаль Хрістової – перша для Болгарії у біатлоні на Олімпійських іграх з 2002 року.

Що відомо про Лору Хрістову?

До цієї медалі Хрістова брала участь у Кубку світу та Юніорських змаганнях, але в основному посідала місця поза подіумом. У Пекіні-2022 Христова дебютувала на Олімпійських іграх, де фінішувала 89-ю в спринті.

У коментарі "Трибуні" Лора розповіла, що почала займатися біатлоном в 11 років і вже відтоді мріяла про олімпійську медаль.

Але ще декілька років тому Хрістова поєднувала заняття біатлоном з легкою атлетикою і навіть вигравала медалі чемпіонату Болгарії з гірського бігу.

Христова активно веде свій інстаграм, а після нагороди Олімпіади кількість підписників на її сторінці швидко зростає.

Біатлон на Олімпіаді-2026

  • Україна отримала 10 ліцензій на участь у біатлонних гонках, у заявці опинились і досвідчені лідери – Дмитро Підручний та Юлія Джима.

  • Біатлон – найуспішніший вид спорту для України на зимових Іграх, в активі синьо-жовтих п'ять олімпійських медалей.

  • Єдиною біатлоністкою, яка має більше однієї нагороди на Олімпіадах, є Віта Семеренко. У 2014 році вона здобула "золото" в естафеті, до якого додала "бронзу" у спринті.