Головна біатлонна сенсація Олімпіади-2026: представниця Болгарії встановила унікальне досягнення

На Олімпійських іграх-2026 розіграли третій комплект нагород у біатлоні. 11 лютого відбулася жіноча індивідуальна гонка на 15 кілометрів.

Перемогу у класичній біатлонній дисципліні святкувала француженка Жюлья Сімон, другою стала її співвітчизниця Лу Жанмонно, а "бронзу" несподівано виборола представниця Болгарія Лора Хрістова. Вона стала найнизькорейтинговішою біатлоністкою 21-го століття, якій підкорилася олімпійська медаль, передає 24 Канал.

Чим унікальне досягнення Хрістової?

22-річна Лора Хрістова перед стартом Олімпіади посідала лише 73 місце в загальному заліку Кубка світу. Найвищим особистим результатом біатлоністки, за даними biathlon.com.ua, цього сезону було 23 місце в індивідуальній гонці в Остерсунді.

Під час "індивідуалки" в Антхольці Хрістова стала однією з трьох біатлоністок, які не припустилися жодного промаху на вогневих рубежах.

Раніше найбільш низькорейтинговою біатлоністкою з медаллю в особистих перегонах на Олімпійських іграх була шведка Ханна Еберг, яка виграла золото в індивідуальній гонці на Іграх-2018 у корейському Пхьончхані, перебуваючи на 57-му рядку загального заліку.

Медаль Хрістової – перша для Болгарії у біатлоні на Олімпійських іграх з 2002 року.

Що відомо про Лору Хрістову?

До цієї медалі Хрістова брала участь у Кубку світу та Юніорських змаганнях, але в основному посідала місця поза подіумом. У Пекіні-2022 Христова дебютувала на Олімпійських іграх, де фінішувала 89-ю в спринті.

У коментарі "Трибуні" Лора розповіла, що почала займатися біатлоном в 11 років і вже відтоді мріяла про олімпійську медаль.

Але ще декілька років тому Хрістова поєднувала заняття біатлоном з легкою атлетикою і навіть вигравала медалі чемпіонату Болгарії з гірського бігу.

Христова активно веде свій інстаграм, а після нагороди Олімпіади кількість підписників на її сторінці швидко зростає.

Біатлон на Олімпіаді-2026