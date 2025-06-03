Півфіналіста Ролан Гаррос вимагають дискваліфікувати за атаку на суддю – відео інциденту

У вівторок, 3 червня, відбулися матчі 1/4 фіналу Відкритого чемпіонату Франції з тенісу. В одному з них Лоренцо Музетті зустрічався із Френсісом Тіафо.

Італієць здобув перемогу в чотирьох сетах із рахунком 6:2, 4:6, 7:5, 6:2. Під час цього поєдинку стався неприємний інцидент, антигероєм якого став переможець гри, повідомляє 24 Канал.

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Що зробив Музетті під час матчу

Після чергового розіграшу Музетті вдарив ногою м’яч і влучив у лінійну суддю. Це обурило не тільки вболівальників, а й Френсіса Тіафо.

Італійський тенісист одразу перепросив, а рефері на вишці зробив тенісистові попередження. Після цього поєдинок продовжився.

Як Музетті влучив м'ячем у суддю: дивіться відео

Попри це, фанати в соцмережах масово почали вимагати дискваліфікувати спортсмена. Цього вже не станеться й в ухвалі, опублікованій Eurosport.It, пояснили чому.

У подібних випадках оцінюються не тільки дії гравця, а й наслідки інциденту. Судді визнали, що підстави для дискваліфікації за "обтяжувальну обставину" були, однак вирішили не йти на такий крок, адже удар не заподіяв судді шкоди або болю.

Зазначимо, що схожа ситуація була на US Open-2020, коли Новак Джокович також влучив м'ячем у суддю. Тоді вона впала від болю, адже отримала удар у шию, а серба дискваліфікували.

Порівняння влучань Музетті та Джоковича: дивіться відео

До слова. У півфіналі Лоренцо Музетті зіграє проти Карлоса Алькараса. Їх очне протистояння відбудеться 6 червня.

Нагадаємо, що на Ролан Гаррос-2025 найкраще з українок виступила Еліна Світоліна, яка дійшла до чвертьфіналу, де не змогла здолати Ігу Швьонтек.