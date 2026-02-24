Скандал у НБА: ексгравець Лейкерс уник покарання за звинувачення у насильстві над сестрою

Ексгравець НБА Патрік Беверлі уникнув кримінальної відповідальності в справі про напад на сестру. Йому відмовились висувати звинувачення через недостатність доказів.

Колишній захисник Лейкерс та низки інших клубів НБА не буде притягнутий до обвинувачення в справі про домашнє насильство. За повідомленням Houston Chronicle, Беверлі вніс ясність у свою позицію після рішення суду.

Що сталося?

У листопаді 2025 року в Техасі поліція затримала колишнього гравця НБА Патріка Беверлі за підозрою в серйозному нападі на його 15-річну сестру під час "сімейного конфлікту".

Санкція передбачала третю ступінь злочину – фелонію за напад на члена сім’ї з перешкоджанням диханню.

За даними ESPN, між Беверлі та його сестрою виникла суперечка після того, як вона повернулася додому посеред ночі після зустрічі з хлопцем, що призвело до фізичного інциденту.

Рішення суду та реакція

У лютому 2026 року велике журі округу Форт-Бенд (штат Техас) винесло так зване "no-bill", тобто відмовило у висуненні звинувачень, зазначивши недостатність доказів для судового процесу, що фактично закриває справу.

Адвокати Беверлі підкреслили, що їхній підзахисний ніколи не завдавав шкоди сестрі, і подякували журі за рішення. Сам Беверлі заявив, що "ситуація зробила їхню родину сильнішою" та подякував за підтримку.

Оскільки кримінальні звинувачення не були висунуті, справа не дійде до судового розгляду, і Беверлі юридично звільнений від відповідальності у цій справі.

Чим відомий Патрік Беверлі?