Модрич може переїхати до Мессі: на легенду Реала з'явився покупець
- Лука Модрич близький до переходу в Інтер Маямі на правах вільного агента, де контракт буде дійсний до липня 2026 року.
- Річний дохід Модрича в Інтер Маямі становитиме близько 2,5 мільйона доларів, а його трансфер підтримав Ліонель Мессі.
- Модрич є одним з найтитулованіших гравців Реала, з 28 трофеями, включаючи шість перемог у Лізі чемпіонів.
- Останній матч Модрича на "Сантьяго Бернабеу" проти Реала Сосьєдад відбудеться 24 травня.
Футболіст Реала Лука Модрич близький до переходу в Інтер Маямі. Він перейде у клуб на правах вільного агента.
Тривалий час ходили чутки, що Лука Модрич можуть продовжити угоду, яка завершується влітку 2025 року. Врешті-решт було прийнято рішення, що цього не станеться та хорватський футболіст покине "Королівський клуб".
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Новий клуб Модрича
Контракт Хорвата з Реалом закінчується 30 червня 2025 року.
Контракт з Інтер Маямі буде дійсний до липня 2026 року. Очікується, що річний дохід 39-річного півзахисника становитиме близько 2,5 мільйона доларів.
Зацікавленість команди у трансфері Луки триває вже більше року, а навесні з’явилися повідомлення, що Ліонель Мессі особисто звертався до керівництва клубу із проханням підписати хорвата.
Довідка. Лука Модрич є одним з найтитулованіших гравців в історії мадридського клубу. Він провів за клуб 590 матчів, у яких забив 43 м'ячі та віддав 90 асистів. Хорват здобув із "вершковими" 28 трофеїв, зокрема шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів.
Зазначимо, що в останньому матчі Модрича на "Сантьяго Бернабеу" Реал зустрінеться з Реалом Сосьєдад. Протистояння відбудеться 24 травня о 17:15 за київським часом.