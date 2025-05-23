Модрич може переїхати до Мессі: на легенду Реала з'явився покупець

Футболіст Реала Лука Модрич близький до переходу в Інтер Маямі. Він перейде у клуб на правах вільного агента.

Тривалий час ходили чутки, що Лука Модрич можуть продовжити угоду, яка завершується влітку 2025 року. Врешті-решт було прийнято рішення, що цього не станеться та хорватський футболіст покине "Королівський клуб".

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Новий клуб Модрича

Контракт Хорвата з Реалом закінчується 30 червня 2025 року.

Контракт з Інтер Маямі буде дійсний до липня 2026 року. Очікується, що річний дохід 39-річного півзахисника становитиме близько 2,5 мільйона доларів.

Зацікавленість команди у трансфері Луки триває вже більше року, а навесні з’явилися повідомлення, що Ліонель Мессі особисто звертався до керівництва клубу із проханням підписати хорвата.

Довідка. Лука Модрич є одним з найтитулованіших гравців в історії мадридського клубу. Він провів за клуб 590 матчів, у яких забив 43 м'ячі та віддав 90 асистів. Хорват здобув із "вершковими" 28 трофеїв, зокрема шість разів тріумфував у Лізі чемпіонів.

Зазначимо, що в останньому матчі Модрича на "Сантьяго Бернабеу" Реал зустрінеться з Реалом Сосьєдад. Протистояння відбудеться 24 травня о 17:15 за київським часом.