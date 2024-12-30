У видовищному трилері господарі здобули перемогу з рахунком 4:3. Окрасою цього поєдинку став гол на початку другого тайму, який записав собі в актив 17-річний футболіст гостей Лука Вушкович, повідомляє 24 Канал.

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Хорватський захисник на 56-й хвилині відгукнувся на передачу партнера та потужно пробив у падінні через себе боковими ножицями. Голкіпер намагався зреагувати на удар, проте шансів у нього практично не було.

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Цей гол став уже шостим для юного таланта у 20 поєдинках чемпіонату Бельгії. Він виступає за Вестерло на правах оренди, а вже влітку почне грати за Тоттенгем, який викупив хорвата в Хайдука за 11 мільйонів євро.

До слова. Весь матч проти Брюгге на лаві запасних провів Сергій Сидорчук. Усього в нинішньому сезоні він зіграв сім поєдинків і віддав дві гольові передачі.

Зазначимо, що наразі Вестерло посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії. Свій наступний поєдинок команда Сидорчука проведе 11 січня проти Сент-Трюйдена.