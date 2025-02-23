Легендарний форвард Карпат перейшов у клуб, який виступає у Лізі чемпіонів

Колишній гравець Карпат знайшов собі новий клуб. Легенда "левів" підписав контракт з учасником Ліги чемпіонів.

Лукас Перес перейшов у нідерландський ПСВ. Іспанський нападник гратиме за "фермерів" до кінця поточного сезону, повідомляє 24 канал із посиланням на офіційний сайт клубу.

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Перес у ПСВ

Донедавна Лукас Перес виступав у Депортіво. Останній матч у складі іспанського клубу 36-річний форвард зіграв 19 січня. Після чого покинув команду, розірвавши контракт з особистих причин.

Лукас Перес прокоментував свій перехід у нідерландський гранд.

Я не можу дочекатися, щоб показати себе вболівальникам і моїм новим партнерам по команді. Я дуже амбітний і з нетерпінням чекаю, коли зможу забити багато голів. Моє перше враження від клубу дуже хороше,

– сказав Перес.

Зазначимо, що іспанський нападник виступатиме у ПСВ під 27-м номером.

До слова. Лукас Перес грав у Карпатах з 2011 по 2013 рік. Іспанський нападник у складі "левів" забив 51 гол. Також форвард один сезон відіграв у київському Динамо.

Нагадаємо, що ПСВ зіграє проти Арсенала у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2024/2025. Перший матч відбудеться 4 березня о 22:00 за київським часом в Ейденховені.