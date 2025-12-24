Нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що голкіпер збірної України може перейти в іншу команду. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на іспанське видання Ok Diario.

Куди може перейти Лунін?

Вільярреал продовжує шукати голкіпера та вже звертався до Реала щодо того, аби підписати Луніна після завершення сезону. Також розглядався варіант з переходом українця взимку 2026 року, якщо "вершкові" погодяться.

Раніше "жовта субмарина" хотіла підписати воротаря збірної України влітку 2024 року. Однак тоді він залишився у "Королівському клубі" та продовжив контракт з до 2030 року.

Наразі "вершкові" не мають намірів продавати Луніна, але якщо Вільярреал зробить пропозицію у розмірі 10 мільйонів євро, а також голкіпер виявить бажання піти, то мадридці сядуть за стіл перемовин.

За інформацією Playerswitch, Мілан планував підписати українського голкіпера. В італійському клубі навіть попросили Луку Модріча вплинути на перехід Луніна, але до конкретних дій справа так і не дійшла.

Що відомо про Луніна у поточному сезоні?