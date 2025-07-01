"Королівський клуб" розраховує на українського голкіпера Андрія Луніна в новому сезоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defensa Central.

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Чи залишиться Лунін в Реалі

Призначення нового головного тренера Хабі Алонсо змінило плани Луніна. Раніше українець розглядав варіант з можливим відходом з команди.

Втім, перспективи Андрія наразі залишаються в тумані. Іспанський фахівець продовжує довіряти бельгійцю Тібо Куртуа. На Клубному чемпіонаті світу Лунін не отримав свого шансу. Лише у разі травми першого номера "вершкових" українець може зайняти місце у воротах.

Керівництво "галактікос" проінформувало агента Луніна Жорже Мендеша, що клуб розглядатиме лише пропозиції, які починаються від 20 мільйонів євро.

Зацікавленість у послугах 26-річного голкіпера виявляли Ов’єдо та Галатасарай. Проте Лунін хотів би залишитися в Реалі.

Нагадаємо, що минулого року Андрій Лунін продовжив контракт з "вершковими" до 2030 року. У сезоні-2024/25 українець зіграв 14 матчів, у яких пропустив 19 м’ячів, а у 6 поєдинках зберіг ворота "сухими".

Раніше повідомлялося про зацікавленість у послугах Луніна англійського Манчестер Юнайтед. "Червоні дияволи" запропонували за українця 15 мільйонів євро.