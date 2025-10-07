Ребров втомився від Луніна: стало відомо, чому воротар Реала не хоче грати за збірну України
- Головний тренер збірної України Сергій Ребров не викликав Андрія Луніна на жовтневі матчі відбору на ЧС-2026.
- Воротар Реала не бажає бути резервним гравцем у збірній.
Головний тренер збірної України не став викликати Андрія Луніна на матчі проти Ісландії та Азербайджану. Судячи з усього, воротаря Реала не влаштовує статус гравця запасу.
Вже зовсім скоро збірна України зіграє надважливі жовтневі матчі відбору на ЧС-2026. Сергій Ребров не може розраховувати на найсильніший склад у цих іграх, повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz.
Чому не викликали Луніна?
Чимало гравців збірна втратила через травми, але у Реброва виникли і нефутбольні проблеми. Згідно з інформацією від журналіста Ігоря Бурбаса, тренер принципово відмовився від виклику Андрія Луніна.
Повідомляється, що гравець Реала не має бажання приїжджати у збірну України в статусі резервного воротаря. Наразі Лунін програє конкуренцію Анатолію Трубіну з Бенфіки.
Ребров від цієї ситуації втомився, коли Лунін приїхав і каже, що у нього щось болить або сімейні обставини. Такі ситуації і одна, і інша були, тому Ребров зрозумів, що краще не викликати Луніна. Або ж викликати та давати йому гарантії гри в основі,
– заявив Бурбас.
Відзначимо, що за останній рік Лунін провів лише три матчі за збірну України з 12-ти і лише тричі опинявся на лаві запасних згідно з Transfermarkt. На інші шість матчів Андрій не був заявлений з різних причин.
Переломним моментом для воротаря стало Євро-2024. На нього Лунін їхав після перемоги в Лізі чемпіонів з Реалом у статусі основного кіпера. Проте у першому турі Андрій провально відіграв проти Румунії (0:3), після чого Ребров почав робити ставку на Анатолія Трубіна.
Збірна України у кваліфікації на ЧС-2026
- Підопічні Реброва після двох турів відбору на чемпіонат світу-2026 здобули лише один бал. Україна поступилась Франції (0:2) та зіграла внічию з Азербайджаном (1:1).
- У кваліфікаційній групі "синьо-жовті" йдуть на третій сходинці. Попереду розташувались збірні Франції (6 балів) та Ісландії (3 бали).
- Напряму на ЧС-2026 вийде переможець групи. У свою чергу команда, яка посяде друге місце, отримає путівку до плей-оф.
- У жовтні на збірну України чекають матчі проти Ісландії (10-го числа) та Азербайджану (13-го числа).
- Фінальна частина чемпіонату світу відбудеться з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.