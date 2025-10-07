Головний тренер збірної України не став викликати Андрія Луніна на матчі проти Ісландії та Азербайджану. Судячи з усього, воротаря Реала не влаштовує статус гравця запасу.

Вже зовсім скоро збірна України зіграє надважливі жовтневі матчі відбору на ЧС-2026. Сергій Ребров не може розраховувати на найсильніший склад у цих іграх, повідомляє 24 Канал з посиланням на BurBuzz.

Чому не викликали Луніна?

Чимало гравців збірна втратила через травми, але у Реброва виникли і нефутбольні проблеми. Згідно з інформацією від журналіста Ігоря Бурбаса, тренер принципово відмовився від виклику Андрія Луніна.

Повідомляється, що гравець Реала не має бажання приїжджати у збірну України в статусі резервного воротаря. Наразі Лунін програє конкуренцію Анатолію Трубіну з Бенфіки.

Ребров від цієї ситуації втомився, коли Лунін приїхав і каже, що у нього щось болить або сімейні обставини. Такі ситуації і одна, і інша були, тому Ребров зрозумів, що краще не викликати Луніна. Або ж викликати та давати йому гарантії гри в основі,

– заявив Бурбас.

Відзначимо, що за останній рік Лунін провів лише три матчі за збірну України з 12-ти і лише тричі опинявся на лаві запасних згідно з Transfermarkt. На інші шість матчів Андрій не був заявлений з різних причин.

Переломним моментом для воротаря стало Євро-2024. На нього Лунін їхав після перемоги в Лізі чемпіонів з Реалом у статусі основного кіпера. Проте у першому турі Андрій провально відіграв проти Румунії (0:3), після чого Ребров почав робити ставку на Анатолія Трубіна.

Збірна України у кваліфікації на ЧС-2026