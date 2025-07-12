Легендарний екстренер Барселони подолав рак

У квітні 2022 року у Луї ван Гаалу виявили рак простати. На той момент він був головним тренером збірної Нідерландів.

Екстренер Барселони повідомив, що зумів побороти тяжке захворювання. Однак він продовжує проходити медичні обстеження, пише 24 Канал з посиланням на Voetbal International.

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Легенда поборов рак

Наразі ван Гаалу проходить регулярні медичні обстеження, але, як він сам зізнається, рак більше не становить проблеми.

Усе йде дедалі краще. Я більше не маю проблем із раком. Два роки тому мені кілька разів робили операції. Тоді все було погано. Але зрештою все обійшлося, тож тепер можу цим управляти. Мене перевіряють кожні кілька місяців, і все добре. Я стаю дедалі міцнішим і здоровішим,

– сказав Луї ван Гаалу.

Відзначимо, що тричі очолював національну команду Нідерландів і зумів привести її до бронзових медалей на чемпіонаті світу 2014 року. Він також працював з Аяксом, Барселоною, АЗ, Баварією та Манчестер Юнайтед. Під його керівництвом Аякс виграв Лігу чемпіонів, а також завоював Кубок і Суперкубок УЄФА та Міжконтинентальний кубок. Барселона під його орудою стала володарем Суперкубка УЄФА.