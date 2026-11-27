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Трагедія сталася у місті Ірапуато на території спортивного комплексу Ла Естрелья. Як повідомляє мексиканське видання Record, нападники приїхали на мотоциклах і відкрили вогонь по футболісту та його компанії.

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Футболіста розстріляли після матчу

Кривавий інцидент трапився у неділю, 22 листопада. Після завершення аматорського поєдинку Луїс Альберто, якого місцеві вболівальники знали під прізвиськом Ель Море, залишився біля футбольного поля та спілкувався приблизно з десятьма друзями.

Невдовзі до спортивного комплексу під'їхали невідомі на мотоциклах. Вони дістали зброю та здійснили кілька пострілів у бік компанії.

Ріос Чавес отримав численні вогнепальні поранення та загинув на місці ще до приїзду медиків. Один із його товаришів також постраждав і був доставлений до лікарні.

Правоохоронці розпочали розслідування вбивства. Затримати нападників безпосередньо після стрілянини не вдалося. Інформації про мотиви злочину наразі немає.

Що відомо про загиблого футболіста

Луїсу Альберто Ріосу Чавесу було лише 26 років. Він мав досвід виступів у третьому дивізіоні мексиканського футболу.

У 2019 році футболіст разом із командою здобув чемпіонський титул. Тоді ж він був капітаном колективу та грав проти Еріка Санчеса, який згодом став футболістом збірної Мексики та клубу Америка.

Останнім часом Ріос Чавес виступав за аматорську команду Arandas у регіональних змаганнях. Окрім цього, він працював дитячим тренером у футбольній академії Loros, де допомагав юним футболістам опановувати гру.

Нагадаємо, нещодавно в Аргентині 18-річний футболіст помер після потрапляння м'яча у голову.