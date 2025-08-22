Людмила Лузан та Ірина Федорів стали чемпіонками світу з веслування на каное-двійці. Українки найкраще за всіх впорались із дистанцією у 500 метрів.

В італійському Мілані проходить чемпіонат світу з з веслування на байдарках і каное. Серед багатьох учасниць змагання були і українки, яким вдалось досягти успіху, повідомляє 24 Канал.

Як виграли українки?

Дівчата з Прикарпаття Людмила Лузан та Ірина Федорів тріумфували на каное-двіці. Спортсменки здобули перемогу у фінальному запливі на дистанції 500 метрів.

Українки з перших же метрів відірвались від суперниць та втримали її до самого кінця дистанції. Лузан та Федорів подолали дистанцію за1:53,3 хвилини. Позаду залишились канадійки та іспанки.

Результати фінального запливу на каное-двійці на 500 метрів:

Україна - 1:53,3 хвилини Канада - 1:54,3 хвилини Іспанія - 1:54,8 хвилини

Для Лузан це вже друге чемпіонство у цій дисципліні в рамках чемпіонату світу. Дебютне українка здобула ще у 2021 році в Копенгагені.

Загалом же у неї п'ять золотих нагород чемпіонату світу в кар'єрі. А ось для Федорів ця медаль стала дебютною на Мундіалі.