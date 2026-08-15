Українська спортсменка виступала у напівмарафонській дистанції в 21 кілометр зі спортивної ходьби. Про її результат повідомляє 24 Канал.
Що відомо про успіх Оляновської на ЧЄ-2026
Наша 33-річна представниця раніше здобувала нагороди на 20-кілометровій дистанції. Ставалось це у 2014-му та 2024 роках.
У суботу, 15 серпня, вона виступала на дистанції довші на кілометр. За підсумком змагань Людмила стала третьою, поступившись володарці "срібла" італійці Александріні Міхей лише трьома секундами. Найкращою на континенті виявилась іспанка Марія Перес.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Результат Оляновської відтепер є її особистим та національним рекордом на цій дистанції – 1:31:07.
Як проходить ЧЄ-2026 у Бірмінгемі для України
Наразі наша держава має ще дві нагороди, які до свого активу записали Олег Дорощук та метальник молота Михайло Кохан. У загальному медальному заліку Україна посідає 17 сходинку.
Доробок українців може поповнитись уже сьогодні ввечері, коли у сектор для стрибків у висоту вийдуть жінки. Там серед 12 найкращих у кваліфікації знайшлось місце Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко.