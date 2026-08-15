Украинская спортсменка выступила на полумарафонской дистанции в 21 километр по спортивной ходьбе. О ее результате сообщает 24 Канал.

Что известно об успехе Оляновской на ЧЕ-2026

Наша 33-летняя спортсменка ранее завоевывала награды на 20-километровой дистанции. Это происходило в 2014-м и 2024 годах.

В субботу, 15 августа, она выступала на дистанции, длиннее на один километр. По итогам соревнований Людмила заняла третье место, уступив обладательнице "серебра" итальянке Александрине Михеи всего три секунды. Лучшей на континенте оказалась испанка Мария Перес.

Результат Оляновской отныне является ее личным и национальным рекордом на этой дистанции – 1:31:07.

Как проходит ЧЕ-2026 в Бирмингеме для Украины

На данный момент наша страна имеет еще две награды, что занесли в свой актив Олег Дорощук и метатель молота Михаил Кохан. В общем медальном зачете Украина занимает 17-е место.

Медальный зачет Украины может пополниться уже сегодня вечером, когда в сектор для прыжков в высоту выйдут женщины. Там среди 12 лучших в квалификации оказались Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.