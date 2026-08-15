Оляновська – бронзова медалістка ЧЄ-2026 з легкої атлетики

Українська легкоатлетка Людмила Оляновська втретє у кар’єрі стала призеркою чемпіонату Європи. Вона встановила особистий рекорд.

Українська спортсменка виступала у напівмарафонській дистанції в 21 кілометр зі спортивної ходьби. Про її результат повідомляє 24 Канал.

Що відомо про успіх Оляновської на ЧЄ-2026

Наша 33-річна представниця раніше здобувала нагороди на 20-кілометровій дистанції. Ставалось це у 2014-му та 2024 роках.

У суботу, 15 серпня, вона виступала на дистанції довші на кілометр. За підсумком змагань Людмила стала третьою, поступившись володарці "срібла" італійці Александріні Міхей лише трьома секундами. Найкращою на континенті виявилась іспанка Марія Перес.

Результат Оляновської відтепер є її особистим та національним рекордом на цій дистанції – 1:31:07.

Як проходить ЧЄ-2026 у Бірмінгемі для України

Наразі наша держава має ще дві нагороди, які до свого активу записали Олег Дорощук та метальник молота Михайло Кохан. У загальному медальному заліку Україна посідає 17 сходинку.

Доробок українців може поповнитись уже сьогодні ввечері, коли у сектор для стрибків у висоту вийдуть жінки. Там серед 12 найкращих у кваліфікації знайшлось місце Ярославі Магучіх та Ірині Геращенко.