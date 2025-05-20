Зваблива англійська футболіста підкорила публіку гарячим образом

Зваблива Мадлен Райт постійно тішить шанувальників у соціальних мережах. Гаряча футболістка вкотре підкорила публіку відвертим контентом.

Розкішна Мадлен Райт на власній сторінці в інстаграм поділилась порцією нових світлин. Фанати англійської футболістки були у захваті від побаченого, повідомляє 24 канал.

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Гаряча Мадлен Райт

Дівчина постала перед камерою у яскравому образі. Мадлен Райт попозувала у жовтому топі та спідниці, які вдало підкреслили струнку талію та виразні форми футболістки.

У руці футболістка тримала бокал вина, який вписався у розкішний образ дівчини. У коментарях під публікацією шанувальники насипали Мадлен Райт чимало компліментів.

Мадлен Райт опублікувала ефектні світлини / Фото з інстаграму футболістки

Нагадаємо, що Мадлен Райт не тільки займається футболом. Дівчина має власну сторінку на платформі для дорослих OnlyFans.

Раніше Мадлен Райт виступала у Чарльтон Атлетік. Після кількох скандальних інцидентів футболістка покинула команду.