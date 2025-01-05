На весіллі не порушив дрес-код: скандальний чемпіон світу з шахів одружився

Один з найсильніших шахістів в історії Магнус Карлсен по завершенні чемпіонату світу з бліцу зіграв весілля. Його обраницею стала молодша за нього на вісім років Вікторія Мелоун.

Норвезький шахіст Магнус Карлсен покінчив з парубоцьким життям. 34-річний чемпіон світу одружився з 26-річною Вікторією Мелоун, пише 24 Канал з посиланням на NRK.

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Найкращий хід зірки шахів

Церемонія одруження зіркового шахіста зі своєю нареченою відбулася у суботу, 4 січня, у каплиці Гольменколлену в Осло.

Дружиною Карлсена стала Вікторія Мелоун. Вона народилася в Осло. Її батько американець, а мати – норвежка. Дівчина є громадянкою Норвегії та певний час жила у Сингапурі.

Вперше на публіці пара засвітилася у лютому 2024 року на турнірі Freestyle Chess G.O.A.T. Challenge у Німеччині. Згодом Вікторія з'являлася у компанії Карлсена ще на кількох турнірах.

Магнус Карлсен та Вікторія Мелоун / фото Getty Images

Весілля відбулося через кілька днів після чемпіонату світу з рапіду, де Карлсен опинився в епіцентрі скандалу. Шахіст порушив правила дрес-коду та з'явився на гру у джинсах. Норвежець відмовився змінювати одяг і його не допустили до участі в 9 раунді. Після інциденту ФІДЕ пом'якшив правила, дозволивши "незначні елегантні відхилення".

Нагадаємо, що Магнус Карлсен став гросмейстером 26 квітня 2004 року у віці 13 років (2-й результат в історії). Норвежець п’ять разів вигравав чемпіонат світу з рапіду і вісім разів з бліцу. У 2013 році став 16-м чемпіоном світу та зберігав титул до 2023 року.