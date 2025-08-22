У четвер, 21 серпня, відбулися матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи. В одному з них зустрічалися Маккабі Тель-Авів і Динамо Київ.

Ізраїльський клуб здобув упевнену перемогу з рахунком 3:1. Цей результат емоційно прокоментував колишній наставник динамівців Йожеф Сабо, повідомляє 24 Канал із посиланням на FootBoom.

Читайте також Скандал в Динамо: Шовковський посварився із Ярмоленком та вигнав його з тренування

Що сказав Сабо про поразку Динамо?

Досвідчений спеціаліст жорстко розкритикував "біло-синіх". Він вважає, що в команді панує нездорова атмосфера та "пройшовся" по гравцях Динамо:

"Як колишній гравець і тренер Динамо, я просто не можу зрозуміти, у що зараз грає команда та що вони взагалі роблять на полі! Немає ні бажання, ні самої гри. Створюється враження, що футболісти немов топлять тренера. У що грає наш найкращий бомбардир Ванат? А Шапаренко? Коли він востаннє показував рівень гравця національної збірної? Попов виходить на заміну – і привозить голи…

Таке відчуття, що вони або не хочуть, або просто не можуть. У мене складається враження, що всередині колективу відбувається щось серйозне. Як інакше пояснити відсутність комбінаційної гри й те, що при втраті м’яча футболісти не повертаються в захист? Для мене це справжній жах. Динамо – це моя команда, якій я віддав все здоров’я та кращу частину життя. Я дуже переживаю, адже Динамо – це ім'я, яким потрібно дорожити".

Також Йожеф Йожефович висловився про можливе звільнення Олександра Шовковського, який минулого сезону здобув чемпіонство з киянами.

Що буде далі – не знаю. Але якщо тренерський штаб не здатний навести порядок, рішення має приймати керівництво клубу,

– сказав Сабо.

Зазначимо, що Динамо – єдиний український клуб, який гарантував собі участь в основному раунді єврокубків. Якщо кияни зроблять камбек проти Маккабі, то виступатимуть у Лізі Європи, якщо ні – в Лізі конференцій.

Довідка. Матч-відповідь відбудеться 28 серпня. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, що раніше Олександр Шовковський прокоментував поразку своєї команди. Він розповів, що вплинуло на такий результат.