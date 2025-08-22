Чинний чемпіон УПЛ зазнав поразки з рахунком 1:3. Після фінального свистка Олександр Шовковський прокоментував невдалий виступ своєї команди, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Динамо.

Читайте також Українець кидком з ауту через пів поля віддав переможний асист у єврокубковому матчі

Що сказав Шовковський після матчу з Маккабі?

Наставник киян був пригнічений таким фіаско. Він заявив, що гра в меншості з початку другого тайму сильно вплинула на підсумковий результат:

Я можу вважати вилучення справедливим або несправедливим, але воно є. І, на жаль, це не перший раз, коли ми отримуємо на рівному місці червону картку. Бувши на м’ячі, технічний брак – і потім фол, який судді трактують, як червону картку. Можемо будувати план на гру, стратегію, домовлятися про щось. Але майже 40 хвилин грати в меншості…

Також Олександр Шовковський розповів, чому не потрапив до заявки на гру Олександр Тимчик. Виявилося, що правий захисник киян захворів.

"На жаль, у нього піднялась температура, і ми не могли на нього розраховувати в цій грі. Нібито в нього стан стабілізувався, і вже температури немає", – сказав тренер.

Довідка. Матч-відповідь між Динамо і Маккабі відбудеться 28 серпня. Переможець протистояння гратиме в основному етапі Ліги Європи, а команда, що програє – виступить у груповому раунді Ліги конференцій.

Нагадаємо, що раніше з'явився інсайд щодо майбутнього Олександра Шовковського. Він може залишити свою посаду вже найближчим часом.