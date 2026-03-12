Ферстаппен заговорив про завершення кар'єри: чотириразовий чемпіон Формули-1 зробив гучну заяву

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен висловився про можливе завершення кар'єри у Формулі-1. Нідерландець зізнався, що поки не планує йти, але не виключає такого сценарію в майбутньому.

Один із найсильніших гонщиків сучасності прокоментував своє майбутнє в королівських перегонах. Пілот наголосив, що наразі не має наміру залишати чемпіонат, але допускає зміну планів, пише Planet F1.

Що сказав Ферстаппен?

Лідер команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявив, що не планує найближчим часом завершувати кар'єру у Формулі-1.

За словами нідерландського гонщика, він досі отримує задоволення від перегонів і хоче продовжувати виступати на найвищому рівні. Водночас Ферстаппен визнав, що рано чи пізно кожен спортсмен змушений замислюватися про кінець кар’єри.

Пілот підкреслив, що не хоче виступати у чемпіонаті лише заради участі – для нього важливо залишатися конкурентним і боротися за перемоги.

Чемпіон не виключає зміну планів у майбутньому

Ферстаппен також зазначив, що поки не визначив конкретний момент, коли може піти з автоспорту. Багато що залежатиме від особистої мотивації, а також від того, наскільки йому буде цікаво продовжувати виступи у Формулі-1.

Нідерландець уже неодноразово говорив, що не планує виступати в чемпіонаті дуже довго. Попри це, наразі він зосереджений на виступах за "Ред Булл" та боротьбі за нові титули.

Як Ферстаппен виступав у Формулі-1?