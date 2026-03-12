Ферстаппен заговорив про завершення кар'єри: чотириразовий чемпіон Формули-1 зробив гучну заяву
- Макс Ферстаппен, пілот "Ред Булл", заявив, що не планує найближчим часом завершувати кар'єру у Формулі-1, але не виключає цього в майбутньому.
- Ферстаппен дебютував у Формулі-1 в 2015 році і з того часу виграв чотири чемпіонства, останній раз поступившись Ландо Норрісу у 2025 році.
Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен висловився про можливе завершення кар'єри у Формулі-1. Нідерландець зізнався, що поки не планує йти, але не виключає такого сценарію в майбутньому.
Один із найсильніших гонщиків сучасності прокоментував своє майбутнє в королівських перегонах. Пілот наголосив, що наразі не має наміру залишати чемпіонат, але допускає зміну планів, пише Planet F1.
Що сказав Ферстаппен?
За словами нідерландського гонщика, він досі отримує задоволення від перегонів і хоче продовжувати виступати на найвищому рівні. Водночас Ферстаппен визнав, що рано чи пізно кожен спортсмен змушений замислюватися про кінець кар’єри.
Пілот підкреслив, що не хоче виступати у чемпіонаті лише заради участі – для нього важливо залишатися конкурентним і боротися за перемоги.
Чемпіон не виключає зміну планів у майбутньому
Ферстаппен також зазначив, що поки не визначив конкретний момент, коли може піти з автоспорту. Багато що залежатиме від особистої мотивації, а також від того, наскільки йому буде цікаво продовжувати виступи у Формулі-1.
Нідерландець уже неодноразово говорив, що не планує виступати в чемпіонаті дуже довго. Попри це, наразі він зосереджений на виступах за "Ред Булл" та боротьбі за нові титули.
Як Ферстаппен виступав у Формулі-1?
- Макс дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Австралії 2015 року, виступаючи за "Торо Россо". У першому своєму сезоні посів 12-те місце в чемпіонаті.
- У 2016 році посеред сезону його підвищили до "Ред Булл". Нідерландець одразу увірвався до топ-5 заліку пілотів.
- Після двох умовних "бронз" у 2019 та 2020 роках Макс здобув дебютний титул у 2021 році, на останньому колі останнього етапу випередивши Льюїса Гемілтона.
- З того часу Макс виграв ще три чемпіонства поспіль, а у сезоні 2025 року фінішував другим, поступившись Ландо Норрісу.
- У дебютній гонці цього сезону, гран-прі Австралії, Ферстаппен посів 6 місце.