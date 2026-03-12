Укр Рус
Sport News 24 Формула-1 Ферстаппен заговорив про завершення кар'єри: чотириразовий чемпіон Формули-1 зробив гучну заяву
12 березня, 20:03
2

Ферстаппен заговорив про завершення кар'єри: чотириразовий чемпіон Формули-1 зробив гучну заяву

Микола Брежицький
Основні тези
  • Макс Ферстаппен, пілот "Ред Булл", заявив, що не планує найближчим часом завершувати кар'єру у Формулі-1, але не виключає цього в майбутньому.
  • Ферстаппен дебютував у Формулі-1 в 2015 році і з того часу виграв чотири чемпіонства, останній раз поступившись Ландо Норрісу у 2025 році.

Пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен висловився про можливе завершення кар'єри у Формулі-1. Нідерландець зізнався, що поки не планує йти, але не виключає такого сценарію в майбутньому.

Один із найсильніших гонщиків сучасності прокоментував своє майбутнє в королівських перегонах. Пілот наголосив, що наразі не має наміру залишати чемпіонат, але допускає зміну планів, пише Planet F1.

Дивіться також Анонс нового сезону Формули-1: розклад гран-прі, склад команд та хто фаворит 

Що сказав Ферстаппен?

Лідер команди "Ред Булл" Макс Ферстаппен заявив, що не планує найближчим часом завершувати кар'єру у Формулі-1.

За словами нідерландського гонщика, він досі отримує задоволення від перегонів і хоче продовжувати виступати на найвищому рівні. Водночас Ферстаппен визнав, що рано чи пізно кожен спортсмен змушений замислюватися про кінець кар’єри.

Пілот підкреслив, що не хоче виступати у чемпіонаті лише заради участі – для нього важливо залишатися конкурентним і боротися за перемоги.

Чемпіон не виключає зміну планів у майбутньому

Ферстаппен також зазначив, що поки не визначив конкретний момент, коли може піти з автоспорту. Багато що залежатиме від особистої мотивації, а також від того, наскільки йому буде цікаво продовжувати виступи у Формулі-1.

Нідерландець уже неодноразово говорив, що не планує виступати в чемпіонаті дуже довго. Попри це, наразі він зосереджений на виступах за "Ред Булл" та боротьбі за нові титули.

Як Ферстаппен виступав у Формулі-1?

  • Макс дебютував у Формулі-1 на Гран-прі Австралії 2015 року, виступаючи за "Торо Россо". У першому своєму сезоні посів 12-те місце в чемпіонаті.
  • У 2016 році посеред сезону його підвищили до "Ред Булл". Нідерландець одразу увірвався до топ-5 заліку пілотів.
  • Після двох умовних "бронз" у 2019 та 2020 роках Макс здобув дебютний титул у 2021 році, на останньому колі останнього етапу випередивши Льюїса Гемілтона.
  • З того часу Макс виграв ще три чемпіонства поспіль, а у сезоні 2025 року фінішував другим, поступившись Ландо Норрісу.
  • У дебютній гонці цього сезону, гран-прі Австралії, Ферстаппен посів 6 місце