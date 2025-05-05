Російський чемпіон світу з карате втратив кінцівки на війні проти України
- Російський каратист Максим Бахарєв втратив усі кінцівки на війні проти України після важкого поранення.
- Бахарєв був п'ятиразовим чемпіоном світу з карате і служив на фронті два роки, дослужившись до звання капітана.
- Після оточення в Запорізькій області його повернули до Росії, де його нагороджують та обіцяють допомогу з протезуванням.
Російський каратист Максим Бахарєв втратив усі кінцівкі на війні проти України. Він провів на фронті два роки.
На початку повномасштабного вторгнення Максим Бахарєв отримав повістку і вирушив воювати на територію України. Спортсмен дослужився до звання капітана, однак згодом отримав важке поранення.
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Бахарєв втратив кінцівки на фронті
Група каратиста потрапила в оточення у Запорізькій області. Усі решта загинули, а спортсмена зуміли повернути до Росії. Через важкі поранення йому ампутували усі кінцівки, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.
Наразі його нагороджують державними нагородами та обіцяють допомогти з протезуванням.
Максим Бахарєв / Фото з росЗМІ
Відзначимо, що Максим Бахарєв є п'ятиразовим чемпіоном світу з карате.