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5 травня, 12:17
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Російський чемпіон світу з карате втратив кінцівки на війні проти України

Валерія Фургалець
Основні тези
  • Російський каратист Максим Бахарєв втратив усі кінцівки на війні проти України після важкого поранення.
  • Бахарєв був п'ятиразовим чемпіоном світу з карате і служив на фронті два роки, дослужившись до звання капітана.
  • Після оточення в Запорізькій області його повернули до Росії, де його нагороджують та обіцяють допомогу з протезуванням.

Російський каратист Максим Бахарєв втратив усі кінцівкі на війні проти України. Він провів на фронті два роки.

На початку повномасштабного вторгнення Максим Бахарєв отримав повістку і вирушив воювати на територію України. Спортсмен дослужився до звання капітана, однак згодом отримав важке поранення.

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Бахарєв втратив кінцівки на фронті

Група каратиста потрапила в оточення у Запорізькій області. Усі решта загинули, а спортсмена зуміли повернути до Росії. Через важкі поранення йому ампутували усі кінцівки, пише 24 канал з посиланням на росЗМІ.

Наразі його нагороджують державними нагородами та обіцяють допомогти з протезуванням.


Максим Бахарєв / Фото з росЗМІ

Відзначимо, що Максим Бахарєв є п'ятиразовим чемпіоном світу з карате.