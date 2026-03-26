Футболіст з України може грати за Польщу

Український футболіст Максим Хлань може змінити спортивне громадянство та виступати за збірну Польщі. Інтерес до вінгера вже проявляє польський тренерський штаб.

23-річний гравець проводить стабільний сезон у польській Екстраклясі, виступаючи за клуб Гурнік (Забже). Як повідомляє журналіст Руді Галетті, міжнародне майбутнє українського таланта опинилося на роздоріжжі.

Що відомо про інтерес Польщі до Хланя?

Український вінгер Максим Хлань опинився в полі зору збірної Польщі, яка розглядає можливість залучити футболіста до своєї національної команди. Тамтешній тренерський штаб уважно стежить за прогресом гравця та високо оцінює його виступи в чемпіонаті країни.

Хлань поки що не отримував виклику до національної збірної України, що відкриває теоретичну можливість зміни спортивного громадянства. Сам футболіст, за даними джерела, розглядає варіант оформлення польського паспорта, який дозволив би йому виступати за іншу збірну.

Сильний сезон у клубі підштовхнув інтерес до гравця

У нинішньому сезоні Хлань є одним із найрезультативніших футболістів свого клубу. На його рахунку 4 голи та 3 результативні передачі, повідомляє Flashscore. Українець є другим найкращим асистентом колективу, що підтверджує його важливу роль у побудові атак.

Саме стабільні виступи у Польщі зробили його помітною фігурою для місцевої футбольної спільноти. У разі продовження прогресу гравець може отримати запрошення до національної команди уже найближчим часом.

