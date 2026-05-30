Кличко отримав визнання у Франції – син легендарного боксера увійшов до когорти найкращих

Український баскетболіст Максим Кличко потрапив до числа найкращих гравців в одному з європейських чемпіонатів. Гравець уже завершив свої виступи у цьому турнірі.

Максим Кличко, який є сином колишнього чемпіона світу з боксу та мера Києва Віталія Кличка, потрапив до престижної підбірки гравців. Про це повідомили ресурси Федерації баскетболу України.

Дивіться також Син Кличка зізнався, що перестав бачитись з батьком – що сталося

Як відзначили українця?

21-річний баскетболіст увійшов до символічної збірної молодіжного чемпіонату Франції. Протягом сезону 2025/26 він виступав там за команду Монако U21. На за цей час наш земляк провів у складі свого колективу 25 з 30 можливих матчів.

У Максима в активі у середньому 26,5 хвилин на паркеті за гру. Його показники склали 15,0 очка, 7,5 підбирання та 1,7 передачі за матч. Зазначимо, що Монако U21 завершило сезон на четвертій сходинці турнірної таблиці.

Що далі для Кличка?

З нового сезону молодий баскетболіст перебереться до США. Там він гратиме на молодіжному рівні, у команді Університету Східної Кароліни. Його новий клуб виступає у першому дивізіоні NCAA, що є найвищою сходинкою у системі американського студентського баскетболу.

Такий вибір може відкрити Максиму шлях до НБА. Річ у тім, що після завершення наступного сезону українцю буде 22 роки. За регламентом його кандидатура автоматично попаде на драфту ліги – щорічний процес, коли клуби головної ліги США та Канади по черзі обирають молодих гравців.

Якщо Кличко не отримає у 2027 році контракт від одного з клубів найсильнішої ліги США та Канади, то у нього буде можливість продовжити виступи на університетському рівні.