Син Кличка відверто розповів, як поради батька ведуть його до вершини

Син українського боксера Віталія Кличка вирішив будувати спортивну кар'єру у баскетболі. Максим Кличко дав велике інтерв'ю сайту "Чемпіон".

Український баскетболіст Максим Кличко поділився, чи впливає на нього спортивний досвід батька Віталія та дядька Володимира. Він розповів, як їхні приклади та поради допомагають йому у власній кар’єрі, пише 24 канал з посиланням на "Чемпіон".

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Син Кличка про допомогу батька та дядька

Максим розповів, що Віталій та Володимир допомагають йому у всьому: менталітет, робота у тренажерній залі, правильне харчування, що робити у випадку травми, можуть підказати й підтримати у будь-якій ситуації. Він сказав, що сімейний досвід відіграє у цьому важливу роль.

Їхні приклади та поради допомагають налаштовуватися на матчі. Уся сім’я мене підтримує. Ми мріємо, що після завершення війни, усі зможуть зібратися на трибунах разом і побачити гру збірної України з моєю участю,

– розповів Максим Кличко.

Нагадаємо, що Максим Кличко прийшов у баскетбол у віці 16 років. Спочатку Максим грав за університетські команди у США. А згодом переїхав до Європи.

Восени 2024 року Кличко-молодший приєднався до молодіжного складу Монако. За підсумком сезону Максим став призером Молодіжної ліги Франції.