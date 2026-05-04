Син Кличка назвав мрію батька

Український баскетболіст Максим Кличко, якому 21 рік, виступає на позиції центрового у французькому клубі Монако та захищає кольори національної збірної України. Він є молодшим сином знаменитого боксера і мера Києва Віталія Кличка.

В інтерв'ю для RMC Sport Максим розповів про те, як переживає російсько-українську війну. Він також згадував свого батька та його мрію.

Про що мріє Віталій Кличко?

За словами 21-річного спортсмена, батько намагається не пропускати трансляції його ігор, але має велике бажання підтримати сина особисто.

Мій батько намагається дивитися всі матчі, які може. Його мрія – приїхати на матч сюди, до Монако, коли війна закінчиться,

– сказав Максим.

Що відомо про Максима Кличка?

У березні 2026 року він вперше зіграв за основну команду Монако в чемпіонаті Франції, в матчі проти Ле-Мана. Раніше успішно виступав за молодіжну команду (U-21), з якою здобув титул віцечемпіона Франції.

Він також є гравцем молодіжної збірної України U-20 та вже дебютував у складі національної збірної України.

На даний момент він не планує займатися політикою, хоча його батько залишається для нього прикладом.

Як син Кличка обрав баскетбол?

Максим вирішив зробити баскетбол своєю основною спортивною дисципліною, хоча в юності експериментував із різними видами спорту – від плавання до тенісу. Справжнє зацікавлення баскетболом у нього з'явилося лише під час карантину COVID-19.

Хто такий Віталій Кличко?