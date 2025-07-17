Син Кличка отримав важку травму на молодіжному Євро-2025
- Син Віталія Кличка, Максим, отримав травму правої стопи на молодіжному Євробаскеті-2025 під час матчу проти Чехії.
- Деталі травми не повідомляються, але тренер збірної України сподівається на його участь у серпневих матчах перекваліфікації відбору ЧС-2027.
Збірна України провела матч на молодіжному чемпіонаті Європи-2025 з баскетболу проти команди Чехії. У складі "синьо-жовтих" грав син Віталія Кличка – Максим.
Поєдинок за 9-16 місця між збірними Чехії та України на молодіжному Євробаскеті-2025 відбувся у четвер, 17 липня. На жаль, "синьо-жовті" поступилися супернику з рахунком 65:85, пише 24 Канал.
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Яку травму отримав Максим Кличко?
На цьому неприємності для нашої команди не закінчилися. У четвертій чверті неприємну травму отримав один з лідерів команди Максим Кличко.
Син легенди світового боксу невдало приземлився після зіткнення з гравцем команди суперників. Максим відчув біль правій стопі та не зміг продовжувати поєдинок.
Партнери Кличка-молодшого по збірній України допомогли йому піднятися та залишити майданчик. Наразі офіційно не повідомляли деталі отриманої травми.
Максим Кличко травмувався на Євробаскеті / скриншот з трансляції
Зазначимо, що тренер національної збірної України Айнарс Багатскіс розраховує на допомогу Максима в серпневих матчах перекваліфікації відбору ЧС-2027. Залишається лише сподіватися, що Кличко зможе швидко відновитися від травми.
Раніше Максим Кличко розповідав, як відоме прізвище зобов'язує його до значних звершень у спорті.