Колишній голкіпер Динамо та збірної України віддав гольовий асист у чемпіонаті Казахстану
- Максим Коваль, український голкіпер, зробив гольовий асист у матчі казахської Прем'єр-ліги, допомігши Єлімаю перемогти Жетису з рахунком 3:0.
- Коваль приєднався до Єлімая влітку 2024 року, а в цьому сезоні зіграв 7 матчів, зберігши ворота "сухими" у п'яти з них.
Український голкіпер казахського Єлімаю Максим Коваль нагадав про себе вишуканим асистом. Вихованець запорізького Металургу допоміг своїй команді здобути перемогу.
26 квітня відбувся матч 6 туру казахської Прем'єр-ліги між командами Жетису та Єлімай. Ворота команди гостей захищав український воротар Максим Коваль, пише 24 Канал.
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Шикарний гольовий пас Коваля
Футболісти Єлімаю дуже швидко забили перший м'яч. На 2-й хвилині відзначився нігерієць Семюел Одеіобо.
Наприкінці першого тайму гості подвоїли перевагу. Голкіпер Єлімаю Максим Коваль на 45-й хвилині вибив м'яч від власних воріт на форварда Фесу Плакку. Нападник виграв боротьбу в захисників та пробив повз воротаря Жетису.
Відео асисту Коваля
У другому таймі футболісти Єлімаю довели рахунок до розгромного завдяки голу Мулича. У підсумку команда Коваля здобула перемогу – 3:0.
Нагадаємо, що Максим Коваль приєднався до казахського Єлімая влітку 2024 року. У нинішньому сезоні українець зіграв 7 матчів у всіх турнірах, пропустивши лише три м'ячі. У п'яти поєдинках Коваль зберіг ворота "сухими". У чемпіонаті Казахстану Єлімай йде третім.
Максим Коваль в Україні захищав кольори запорізького Металурга, Динамо та Говерли. У послужному списку голкіпера є два матчі у складі збірної України.