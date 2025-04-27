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Sport News 24 Футбол Колишній голкіпер Динамо та збірної України віддав гольовий асист у чемпіонаті Казахстану
27 квітня, 15:55
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Колишній голкіпер Динамо та збірної України віддав гольовий асист у чемпіонаті Казахстану

Сергій Шаховець
Основні тези
  • Максим Коваль, український голкіпер, зробив гольовий асист у матчі казахської Прем'єр-ліги, допомігши Єлімаю перемогти Жетису з рахунком 3:0.
  • Коваль приєднався до Єлімая влітку 2024 року, а в цьому сезоні зіграв 7 матчів, зберігши ворота "сухими" у п'яти з них.

Український голкіпер казахського Єлімаю Максим Коваль нагадав про себе вишуканим асистом. Вихованець запорізького Металургу допоміг своїй команді здобути перемогу.

26 квітня відбувся матч 6 туру казахської Прем'єр-ліги між командами Жетису та Єлімай. Ворота команди гостей захищав український воротар Максим Коваль, пише 24 Канал.

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Шикарний гольовий пас Коваля

Футболісти Єлімаю дуже швидко забили перший м'яч. На 2-й хвилині відзначився нігерієць Семюел Одеіобо.

Наприкінці першого тайму гості подвоїли перевагу. Голкіпер Єлімаю Максим Коваль на 45-й хвилині вибив м'яч від власних воріт на форварда Фесу Плакку. Нападник виграв боротьбу в захисників та пробив повз воротаря Жетису.

Відео асисту Коваля

У другому таймі футболісти Єлімаю довели рахунок до розгромного завдяки голу Мулича. У підсумку команда Коваля здобула перемогу – 3:0.

Нагадаємо, що Максим Коваль приєднався до казахського Єлімая влітку 2024 року. У нинішньому сезоні українець зіграв 7 матчів у всіх турнірах, пропустивши лише три м'ячі. У п'яти поєдинках Коваль зберіг ворота "сухими". У чемпіонаті Казахстану Єлімай йде третім.

Максим Коваль в Україні захищав кольори запорізького Металурга, Динамо та Говерли. У послужному списку голкіпера є два матчі у складі збірної України.