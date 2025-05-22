Шотландський клуб вказав на двері гравцю збірної України U-21
- Сент-Джонстон після вильоту з Прем'єршипу вирішив не продовжувати контракти з 21 гравцем, включаючи українця Максима Кучерявого.
- Максим Кучерявий у сезоні-2024/25 зіграв 6 матчів за Сент-Джонстон, має один асист, а його контракт не буде продовжено.
- Кучерявий підписав контракт із Сент-Джонстоном у 18 років, зіграв 47 матчів за клуб у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.
За підсумком сезону-2024/25 шотландський Сент-Джонстон вилетів із Прем'єршипу. Це підштовхнуло керівництво клубу до радикальних кадрових рішень.
Сент-Джонстон повідомив, що команду залишать 21 футболіст, в тому числі українець Максим Кучерявий. "Святі" планують значно оновити склад перед стартом у другому дивізіоні, пише 24 Канал з посиланням на офіційний сайт клубу.
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Український легіонер залишився без команди
У Максима Кучерявого та ще 15 футболістів завершуються контракти. Менеджмент клубу вирішив не продовжувати угоди з гравцями. Ще 5 футболістів грали за Сент-Джонстон на правах оренди та повернуться до своїх команд.
Минулий сезон виявився невдалим для Максима. Півзахисник отримував мало ігрової практики. 23-річний футболіст відіграв лише 6 матчів (4 в чемпіонаті та 2 в кубку). На рахунку українця один асист.
Кар'єра Кучерявого у Шотландії
- Зазначимо, що Максим Кучерявий – вихованець київської ДЮСШ-15.
- На початку 2021 року у віці 18 років підписав контракт із Сент-Джонстоном.
- Спочатку грав переважно за другу команду "святих" та набирався досвіду в клубах нижчих ліг, де виступав на правах оренди.
- У сезоні-2023/24 зумів вибороти місце в основному складі Сент-Джонстона. За весь час Кучерявий зіграв за "святих" 47 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 1 асист.
- Transfermarkt оцінює українця в 500 тисяч євро.
- Максим Кучерявий має досвід виступів за молодіжні збірні України U-21 (5 матчів, 1 гол) та U-23 (4 матчі).