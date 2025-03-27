Майбутнє збірної України: вихованець Карпат спричинив фурор дебютом за німецький клуб

Максим Лень вперше зіграв за дорослу команду Фортуни з Дюссельдорфа. Хлопець сподобався тренерському штабу та може невдовзі стати частиною першої команди.

Українські футболісти пороз'їжджались по Європі після початку повномасштабної війни проти Росії. Особливо це стосується юних футболістів або дітей, які безперешкодно могли перетнути кордон.

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Одним з таких став Максим Лень, який зараз перебуває в академії Фортуни. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua, на днях 18-річний українець дебютував за дорослу команду дюссельдорфців.

Це сталось у товариському матчі проти нідерландського Хераклеса, який відбувся під час міжнародної паузи на матчі збірних. Гра завершилась внічию 0:0. Лень вийшов на заміну на 72-й хвилині та вразив тренерів і фанатів креативними діями в середині поля.

Також українець продемонстрував своє вміння виконувати стандартні положення. Гравець виступає на позиції атакувального півзахисника, а також може зміщуватись на лівий фланг.

Спортдиректор Фортуни Штефан Фоллмерхаузен відзначив прогрес Леня та його високий інтелект. Німець як раз відповідає за підготовку юнацьких та молодіжних команд в клубі.

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Є висока ймовірність, що з наступного сезону Максим вже буде частиною основної команди Фортуни. Наразі команда грає у другому дивізіоні Німеччини, посідаючи 8 місце. Відстань від зони прямого виходу в Бундеслігу становить шість балів.

Кар'єра Максима Леня

Лень є уродженцем Львівщини та виховувався в академіях ФК Львів та Карпат. У жовтні 2022-го він залишив Україну та доєднався до німецького Вупперталя, який виступає у Західній регіональній лізі. У 2023-му Максим перебрався до Фортуни в команду U-19.

Минулого сезону він відіграв 25 матчів у юнацькій Бундеслізі, оформивши 3 голи та 4 асисти. Цього ж сезону на його рахунку вже три голи у 13-ти іграх. Також хавбек вже встиг награти 7 зустрічей за збірну України U-19.