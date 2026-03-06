Шацьких пригадав події тих страшних весняних днів в інтерв'ю ютуб-проєкту іншого ексгравця Динамо Дениса Бойка. За його словами, це був удар для кожного в київській команді.

Що сказав Шацьких про смерть Лобановського?

Видатний форвард Динамо поділився емоціями від моменту, коли Лобановському раптом стало погано на тренерській лаві. Шацьких стверджує, що команді сказали летіти додому, а наставник залишався у лікарні в Запоріжжі.

Спочатку все ніби було добре. Вранці Валерій Васильович прийшов до тями, попросив його поголити. Лікарі ніби трохи видихнули. Але через годину-дві знову погіршення. Керівництво Динамо замовило літак з Німеччини зі спеціальним обладнанням. Не встигли,

– розповів Максим Шацьких.

Новина про те, що найкращого тренера в історії Радянського Союзу та незалежної України не стало, надійшла у день народження Динамо 13 травня 2002 року. Шацьких пам'ятає, що це був лише один з двох епізодів в житті, коли він не стримав сліз.

Я тоді закрився на балконі, дружина не розуміла, що відбувається. Скільки годин тривало – не можу згадати. Просто сидів і плакав. Вчора з ним вітався, розмовляв, а сьогодні вже немає. Неможливо передати словами цей стан,

– поділився Шацьких.

Як Шацьких грав під орудою Валерія Лобановського?