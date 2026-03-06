Шацких вспомнил события тех страшных весенних дней в интервью ютуб-проекту другого экс-игрока Динамо Дениса Бойко. По его словам, это был удар для каждого в киевской команде.
Что сказал Шацких о смерти Лобановского?
Выдающийся форвард Динамо поделился эмоциями от момента, когда Лобановскому вдруг стало плохо на тренерской скамье. Шацких утверждает, что команде сказали лететь домой, а наставник оставался в больнице в Запорожье.
Сначала все вроде было хорошо. Утром Валерий Васильевич пришел в себя, попросил его побрить. Врачи как будто немного выдохнули. Но через час-два снова ухудшение. Руководство Динамо заказало самолет из Германии со специальным оборудованием. Не успели,
– рассказал Максим Шацких.
Новость о том, что лучшего тренера в истории Советского Союза и независимой Украины не стало, поступила в день рождения Динамо 13 мая 2002 года. Шацких помнит, что это был лишь один из двух эпизодов в жизни, когда он не сдержал слез.
Я тогда закрылся на балконе, жена не понимала, что происходит. Сколько часов длилось – не могу вспомнить. Просто сидел и плакал. Вчера с ним здоровался, разговаривал, а сегодня уже нет. Невозможно передать словами это состояние,
– поделился Шацких.
Как Шацких играл под руководством Валерия Лобановского?
- По данным портала Transfermarkt, Максим Шацких провел в Динамо более 10 лет, выступая за киевлян с 1999-го по 2009-й.
- За это время он стал автором 141 гола в 328 матчах. В активе представителя Узбекистана также 76 результативных передач.
- Кроме Динамо, в Украине Шацких поиграл за киевский Арсенал, ужгородскую Говерлу и одесский Черноморец.
- 124 гола Шацких – лучший бомбардирский задел в истории чемпионатов Украины, который так и не удалось пока превзойти ни одному другому нападающему.