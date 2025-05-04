Два англійські клуби поклали око на Таловєрова: куди може перейти захисник збірної України

Максим Таловєров не зміг врятуватися від вильоту з Чемпіоншипу. Через це влітку українець може залишити Плімут заради іншого клубу з Англії.

Захисник збірної України Максим Таловєров зазнав невдачі із Плімутом. Його команда не змогла врятуватися в Чемпіоншипі та понизилась у класі в третій дивізіон англійського футболу.

До теми Розбиває серце, – Таловєров вперше висловився про виліт Плімуту з Чемпіоншипу

Максі збирає речі?

Через це існує висока ймовірність того, що 24-річний українець змінить команду. Як повідомляє 24 Канал з посиланням на Sport.ua, в послугах Максима зацікавлені два англійських клуби.

Першим є популярний Рексхем, який належить голлівудський акторам Раяну Рейнольдсу та Робу Макелхенні. Валійці посіли друге місце у Першій лізі та здобули пряму путівку в Чемпіоншип на наступний сезон.

Іншим зацікавленим у Таловєрові клубі є Дербі Каунті. "Барани" як раз змогли врятуватися від вильоту з Чемпіоншипу, посівши 20 місце. Чинний контракт Максима із Плімутом розрахований до 2028 року.

Читайте також Кохана гравця збірної України взяла участь у гарячій фотосесії: відверті світлини

Українець приєднався до "корабельників" взимку цього року. Англійці побили свій трансферний рекорд заради Максима, виклавши за нього ЛАСКу 2 мільйони євро.

Таловєров одразу став одним з лідерів команди, оформивши 2 голи та один асист у 13-ти матчах. Втім українцю довелось пропустити більше місяця через травму.