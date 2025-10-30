На Донбасі загинув вітчим футболіста Олександрії Максим Терещенко

Футбольна спільнота продовжує втрачати своїх представників та близьких людей на війні. На жаль, чергова сумна звістка прийшла з Донеччини.

На війні проти Росії загинув Михайло Терещенко, повідомляє 24 Канал з посиланням на ФК Олександрія. Воїн був вітчимом півзахисника "аграріїв" Назара Прокопенка.

До теми "Був гідним сином своєї країни": на фронті загинув відомий фанат Динамо Євген Лукʼянюк

Як загинув Терещенко?

Про це клуб з Кіровоградщини повідомив у себе в соцмережах. Зазначається, що Михайло загинув під Донецьком, захищаючи незалежність та свободу України від російських окупантів.

Чоловік був військовослужбовець 194-ї окремої понтонно-мостової бригади. Михайло був справжнім патріотом і мужнім воїном та до останнього подиху стояв на захисті нашої Батьківщини.

Він наближав нашу перемогу. Його мужність та самопожертва є прикладом для всіх нас. Уся велика родина Олександрії – керівництво, тренерський штаб, гравці та вболівальники – висловлюють найщиріші та найглибші співчуття Назару Прокопенку та всій його родині. Вічна пам’ять та шана Герою. Герої не вмирають,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Назару Прокопенку наразі 20 років. Він поки не дебютував за дорослу команду Олександрії, хоча цього сезону потрапляв у заявку на всі матчі команди як в УПЛ, так і Лізі конференцій.

Ігрова практика Назара обмежується виступами за Олександрію-2 в Другій лізі. Там гравець відіграв 22 матчі, оформивши один гол.

Кого війна забрала у світу спорту