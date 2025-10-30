На Донбассе погиб отчим футболиста Александрии Максим Терещенко

Футбольное сообщество продолжает терять своих представителей и близких людей на войне. К сожалению, очередная печальная весть пришла из Донецкой области.

На войне против России погиб Михаил Терещенко, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФК Александрия. Воин был отчимом полузащитника "аграриев" Назара Прокопенко.

Как погиб Терещенко?

Об этом клуб из Кировоградской области сообщил у себя в соцсетях. Отмечается, что Михаил погиб под Донецком, защищая независимость и свободу Украины от российских оккупантов.

Мужчина был военнослужащий 194-й отдельной понтонно-мостовой бригады. Михаил был настоящим патриотом и мужественным воином и до последнего вздоха стоял на защите нашей Родины.

Он приближал нашу победу. Его мужество и самопожертвование является примером для всех нас. Вся большая семья Александрии – руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики – выражают искренние и глубокие соболезнования Назару Прокопенко и всей его семье. Вечная память и уважение Герою. Герои не умирают,

– говорится в сообщении.

Отметим, что Назару Прокопенко сейчас 20 лет. Он пока не дебютировал за взрослую команду Александрии, хотя в этом сезоне попадал в заявку на все матчи команды как в УПЛ, так и Лиге конференций.

Игровая практика Назара ограничивается выступлениями за Александрию-2 во Второй лиге. Там игрок отыграл 22 матча, оформив один гол.

