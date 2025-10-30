На войне против России погиб Михаил Терещенко, сообщает 24 Канал со ссылкой на ФК Александрия. Воин был отчимом полузащитника "аграриев" Назара Прокопенко.
По теме "Был достойным сыном своей страны": на фронте погиб известный фанат Динамо Евгений Лукьянюк
Как погиб Терещенко?
Об этом клуб из Кировоградской области сообщил у себя в соцсетях. Отмечается, что Михаил погиб под Донецком, защищая независимость и свободу Украины от российских оккупантов.
Мужчина был военнослужащий 194-й отдельной понтонно-мостовой бригады. Михаил был настоящим патриотом и мужественным воином и до последнего вздоха стоял на защите нашей Родины.
Он приближал нашу победу. Его мужество и самопожертвование является примером для всех нас. Вся большая семья Александрии – руководство, тренерский штаб, игроки и болельщики – выражают искренние и глубокие соболезнования Назару Прокопенко и всей его семье. Вечная память и уважение Герою. Герои не умирают,
– говорится в сообщении.
Отметим, что Назару Прокопенко сейчас 20 лет. Он пока не дебютировал за взрослую команду Александрии, хотя в этом сезоне попадал в заявку на все матчи команды как в УПЛ, так и Лиге конференций.
Игровая практика Назара ограничивается выступлениями за Александрию-2 во Второй лиге. Там игрок отыграл 22 матча, оформив один гол.
Кого война забрала у мира спорта
- Ранее сообщалось, что на войне погиб преданный болельщик Динамо Вадим Пидлипенский.
- Жизнь парня с позывным "Раммштайн" оборвалась во время выполнения боевого задания вблизи Лимана.
- Также война унесла жизнь известного стронгмена Павла Ищенко. Он неоднократно становился чемпионом Украины и Европы.