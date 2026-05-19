Мальдера – у складному положенні, – інтерв’ю Федорчука про нового тренера збірної України

Національна збірна отримала нового головного тренера. Експерт розповів, що це означає для українського футболу, із чим доведеться зіштовхнутися Андреа Мальдері та яких помилок міг уже припуститись новопризначений тренер.

У понеділок, 18 травня, головним тренером збірної України офіційно став 55-річний італійський фахівець Андреа Мальдера. Під час його першої пресконференції футбольна спільнота дізналась також і заявку на майбутні товариські матчі проти Польщі та Данії.

Загалом, спеціаліст має хорошу репутацію в Україні, оскільки він уже працював із нашою збірною з 2016 по 2021 роки, коли був асистентом Андрія Шевченка. При цьому самостійно Андреа ще ніколи не був головним тренером.

Водночас ще напередодні призначення думки експертів різнились. Якщо колишні футболісти "синьо-жовтих" Евген Левченко та Сергій Кривцов вважали такий вибір УАФ вдалим, то легендарний тренер Йожеф Сабо мав іншого кандидата – Мирона Маркевича.

Після призначення Андреа Мальдери 24 Канал ексклюзивно поспілкувався з відомим українським тренером та футбольним експертом, колишнім наставником сімферопольської Таврії Олегом Федорчуком. Експерт дав власну оцінку тому, що зараз відбувається навколо національної команди.

Чому експерт вважає призначення Мальдери не найкращим рішенням?

Олеже Вікторовичу, які ваші думки щодо призначення Андреа Мальдери на посаду головного тренера збірної?

Для мене, як для футбольного фахівця, який скоро буде 50 років як у цій грі, хотілось би, щоб це був наш вітчизняний спеціаліст.

Ми завжди вважали себе більш-менш футбольною країною. Ще з радянських часів Україна була найбільш футбольною республікою, а після розпаду СРСР теж чогось досягали.

Ця подія яскраво демонструє, що криза у нашому футболі є. І для мене таке рішення стає ще більш дивним, адже у кризу зазвичай покладаються на внутрішні резерви.

Зараз усі говорять про кризовий період в італійському футболі, а ми у цей час призначаємо головним тренером збірної італійця, який у рідній країні взагалі не працював на посаді тренера. Постає риторичне питання: "якщо у них криза, то що тоді у нас?".

Мені не сподобався сам процес призначення Мальдери. Це було дуже по-радянськи, а не по-європейськи.

Що ви маєте на увазі?

Спочатку звільнення Реброва, яке було без публічного звіту та пояснення причин. Потім пішло призначення нового про, якого більше писали журналісти, ніж в УАФ. Ось це спричинило не надто хороше враження.

Сам факт зміни – звична справа. Тренерів міняють постійно. Але ж питання: "як?". Форма має значення, бо зараз ми виглядаємо як недорозвинена країна.



Андрій Шевченко та Андреа Мальдера / УАФ

Чи зуміє новий тренер змінити гру збірної?

Мальдера уже працював у збірній протягом п'яти років. Чи можна очікувати, що ми повернемось до стилю гри, який національна команда демонструвала за часів Шевченка?

Навряд. Існує помилкова думка, що тренер може змінити якість команди не змінюючи склад. Футболісти грають так, як вміють. Вони не можуть грати у якийсь інший футбол і наміри тренера не змінюють саму гру.

Я не очікую змін у тактиці. Наприклад, як би себе не рекламував Ребров, а до нього Шевченко – вони грали, як при Фоменку. А до Фоменка – як за часів Блохіна. Усе залежить від виконавців.

Тому призначення Мальдери виглядає трохи як експеримент, але хочеться побажати йому успіху. Виступи збірної це завжди: наш біль, наші бажання і наші мрії.

Тобто, на вашу думку, у нас банально немає підбору виконавців, щоб міняти гру?

Так. Специфіка збірної полягає у тому, що тут перш за все треба за короткий час встановити психологічний контакт з футболістами: знайти розуміння у якому вони стані й те, які слова потрібно у цей час говорити.

У національній команді немає системи стимулів, як у клубах. Коли президентом ФФУ (теперішня УАФ, – 24 Канал) був Григорій Суркіс – стимулювали досить часто, команда грала банально за гроші. Зараз цього немає.

У мене є сумніви, що іноземець може за короткий час знайти контакт з усіма футболістами. Це дуже непросто.

Раніше італійський фахівець успішно працював у збірній України / Фото з інстаграму Мальдери

Можливо, Андреа Мальдері допоможе те, що новий головний тренер житиме в Україні…

Коли прочитав про це – зловив себе на думці, що це більше "камінь в город" Реброва, ніж реальний позитив. А як може бути інакше? Я взагалі не розумію, як можна працювати в країні в стані війни, а жити в Іспанії. Не збагну також чому журналісти не порушували це питання.

За каденції Реброва, і не тільки, це вразило найбільше. Це не по-людськи. Те, що новий тренер житиме в Україні – добре, але не плюс. Це абсолют.

Ще після вильоту від Швеції у плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу лунала доволі спірна теза про те, що зараз у нас доволі молода команда і вона ще перебуває на етапі становлення. Постає питання: а з якими ж тоді змінами у наступні два роки доведеться зіштовхнутися Мальдері?

Молода чи не молода збірна – неважливо. Це має значення у клубах, оскільки від цього залежить ціна. У національній команді не треба нікого продавати, там треба здобувати результат.

Збірна – це найкращі гравці з українським паспортом, які є на ось цьому етапі розвитку нашого футболу. Не перспективні, не ветерани, не зрілі чи молоді – найкращі.

Якби у нас з'явився Ямаль, який би був громадянином України, то він би грав у 16 років. І якби Ярмоленко забивав у 36 у кожному матчі з гри, а не з пенальті – він мав би грати. У цій команді мають бути й молоді футболісти як Пономаренко, і досвідчені як Будківський.

Що далі для Андрія Ярмоленка?

Ви вчасно згадали Андрія Ярмоленка. Він ще помічник "синьо-жовтої" команди, чи вже час красиво попрощатись?

Вважаю, що це спроба тренера знайти психологічний контакт з гравцями Динамо. В Андрія є й авторитет, а також він один з найкращих футболістів з погляду професіоналізму.

Ярмоленко зараз дуже допоміг Ігорю Костюку і гадаю, що тренер йому вдячний за роботу у колективі. Вважаю, що зараз Мальдера має час для саме таких експериментів.

Андрій Ярмоленко у збірній України / Фото Getty Images

Ви маєте на увазі, що під час товариських матчів потрібно перевіряти різні варіанти складу, схем та тактик?

Не лише. Загалом, провідні гравці не дуже полюбляють проводити такі матчі під час відпустки. На товариські матчі добре було б викликати не дуже "розкручених" виконавців, які мають статус "на перспективу". Але ми бачимо, що, окрім Геннадія Синчука, з таких виконавців нікого не запросили.

Чи є достатньою кількість новачків у першій заявці Мальдери?

Чому? Є ще один новачок – центрбек румунської Університаті Олександр Романчук. Він щойно оформив "золотий дубль" у Румунії.

Але ж йому 26 років. Він уже не є молодим. В Україні добре знаємо його по виступах за Кривбас.

Яка ваша загальна оцінка появи у збірній двох дебютантів – Синчука та Романчука?

Я не думаю, що на них у команді хтось серйозно розраховує. Це спроба дати сигнал іншим футболістам – тренерський штаб дивиться на кадри. Розумієте, ті хто ще стоїть у черзі до збірної повинні відчувати, що ця черга колись закінчиться.

Тому виклик Синчука та Романчука – логічний крок. Але вважаю, що багатьом іншим можна було б дати відпочинок, а на їх місце запросити виконавців, які добре проявили себе в УПЛ. Тут роблю поправку на те, що новий головний тренер зараз перебуває у складному положенні.

Останні роки Мальдера провів на клубному рівні, тому явно не надто слідкував за українським футболом. Я знаю, що таке працювати у сезоні. Це такий графік, коли ти іноді забуваєш про дні народження своїх близьких. Перше скликання – не його збірна. Гадаю, що йому радили фахівці з УАФ.

Якби у вас була можливість допомогти новому тренеру збірної України та трохи освіжити склад, кого саме ви б покликали?

Не хочу називати прізвища, оскільки це впливає на самих гравців. Але це передусім захисники. І з ЛНЗ, і з Металіста 1925. Потенційних виконавців для перевірки може бути чимало.

Ми ж пам'ятаємо випадок з потраплянням у збірну Івана Калюжного. Він не був настільки яскравим виконавцем в Олександрії, щоб його брати у збірну, але викликали через низку травм. І він закріпився у першому складі.

Я тому й не дарма уже запитував про Олександра Романчука. Він потрапив у заявку теж за експериментальних обставин. На його позиції ми маємо травмованих Максима Таловєрова та Арсенія Батагова, а Ілля Забарний буде учасником фіналу Ліги чемпіонів у переддень першого товариського матчу України. Чи може оборонець Університаті закріпитись у збірній, як це зробив Калюжний?

Ні. Я пам'ятаю його у Кривбасі, де були не надто задоволені його діями. Тренери розраховували на нього як на провідного виконавця, а він таким не був. Траплялись матчі, у яких він як мінімум не виглядав на футболіста збірної. Можливо, у Румунії щось таке і трапилось, що Романчук покращився.

Олександр Романчук / Фото: Університатя Крайова

Чи стануть товариські матчі показником роботи Мальдери?

Олеже Вікторовичу, завершальне питання. Ваші очікування від товариських поєдинків з Польщею та Данією. Чи можемо щось важливе побачити у цих матчах?

Лише ставлення до своєї збірної. Ці ігри покажуть, хто професіонал і хто дійсно хоче грати за збірну. Ще раз зазначу, що у цих спарингах потрібно переглянути виконавців, адже потім, зі стартом Ліги націй, не буде часу.

