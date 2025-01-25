Манчестер Сіті прибив Челсі в АПЛ: новачок містян відзначився гучним фейлом у першому матчі
Команда Пепа Гвардіоли на класі переграла прямого конкурента за путівку в Лігу чемпіонів. Лондонці продовжують валитися після дискваліфікації Мудрика.
Манчестер Сіті – Челсі 3:1
Голи: Гвардіол, 42, Голанд, 68, Фоден, 87 – Мадуеке, 3.
Цими вихідними в чемпіонаті Англії з футболу триває 23 тур сезон 2024-2025. Центральний бій відбувся у суботу, в рамках якого Манчестер Сіті приймав Челсі, повідомляє 24 Канал.
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Не завадив фейл новачка
Обидві команди не вражають останнім часом, остаточно випавши із чемпіонської гонки. Натомість саме між Сіті та Челсі буде йти боротьбі за місця в Лізі чемпіонів.
При цьому манкуніанці ще і близькі до вильоту з поточної ЛЧ. Втім у грі проти Челсі Гвардіола зміг використати слабкі сторони суперника та прибити його на класі.
Пеп довірив місце в основі одразу двом новачка – Хусанову та Мармушу. Перший підставив свою команду вже на третій хвилині, подарувавши м'яч Джексону у своєму майданчику.
Той відпасував на Мадуеке, який і вразив порожні ворота. Проте в подальшому МанСіті домінував та вже до перерви відновив паритет зусиллями Йошко Гвардіола.
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А у другому таймі лондонців добив Ерлінг Голанд, який оформив гол та асист. Спочатку норвежець спіймав воротаря Челсі на невдалому виході, а під завісу матчу хитрим пасом вивів Фодена на результативне "рандеву" із Едерсоном.
Перемога дозволила Манчестер Сіті обійти команду Марески та застрибнути у топ-четвірку АПЛ. Стільки ж очок має Ньюкасл, а Челсі та Борнмут відстають на одне очко.