Манчестер Сіті запланував велику перебудову: клуб готовий відпустити 17 футболістів

Манчестер Сіті в сезоні-2024/2025 вперше за тривалий час не здобув жодного трофея. У клубі незадоволені таким результатом і готові до кадрової революції.

Наставник "містян" Пеп Гвардіола хоче перебудувати команду. Він склав список гравців, які можуть залишити Манчестер Сіті вже в літнє трансферне вікно, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport Bible.

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Манчестер Сіті планує велику чистку

До нього ввійшли 17 футболістів. Вони не входять до планів іспанського тренера й будуть доступні для потенційних покупців.

Це не означає, що "містяни" продадуть їх усіх. Проте англійський клуб готовий вислухати пропозиції щодо повноцінного трансферу чи оренди.

Зазначимо, що до переліку потрапили не тільки резервісти чи гравці ротації, а й лідери. Зокрема, виділяються у списку Ілкай Гюндоган, Едерсон і Джон Стоунз.

Кого Манчестер Сіті готовий відпустити влітку

голкіпер: Едерсон

Едерсон захисники: Абдукодір Хусанов, Кайл Вокер, Джон Стоунз, Ріко Льюїс, Вітор Рейс

Абдукодір Хусанов, Кайл Вокер, Джон Стоунз, Ріко Льюїс, Вітор Рейс півзахисники: Ілкай Гюндоган, Матео Ковачич, Джеймс Макаті, Матеуш Нунес, Клаудіо Ечеверрі, Ніко О'Райлі, Ніко Гонсалес, Калвін Філіппс, Максімо Пероне

Ілкай Гюндоган, Матео Ковачич, Джеймс Макаті, Матеуш Нунес, Клаудіо Ечеверрі, Ніко О'Райлі, Ніко Гонсалес, Калвін Філіппс, Максімо Пероне нападники: Джек Гріліш, Оскар Бобб

До слова. В сезоні-2024/2025 "містяни" посіли третє місце в АПЛ, поступилися у фіналі Кубка Англії, припинили боротьбу в Лізі чемпіонів на стадії 1/16 фіналу, а з Кубка англійської ліги вилетіли в 1/8 фіналу.

Нагадаємо, що також Манчестер Сіті готується до можливого відходу Пепа Гвардіоли. Йому довіряє керівництво клубу, але вже знайшло потенційну заміну.