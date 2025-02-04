Один з найдорожчих трансферів зими-2025: Манчестер Сіті придбав експівзахисника Барселони

У вівторок, 4 лютого, у більшості футбольних ліг Європи закрилося зимове трансферне вікно. В останній день найгучніший перехід оформив Манчестер Сіті.

"Містяни" оголосили про трансфер півзахисника Порту Ніко Гонсалеса. Футболіст підписав угоду з чинним чемпіоном АПЛ до 30 червня 2029 року, повідомляє 24 Канал із посиланням на офіційний сайт Манчестер Сіті.

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Підсилення центру поля

За інформацією Фабріціо Романо, сума трансферу склала 60 мільйонів євро. Він увійшов у топ-5 найдорожчих переходів нинішнього зимового трансферного вікна.

Іспанець став четвертим новачком "містян" цієї зими. Раніше склад команди Пепа Гвардіоли поповнили Абдукодір Хусанов, Вітор Рейс та Омар Мармуш.

Зазначимо, що Манчестер Сіті витратив найбільше коштів у зимове трансферне вікно. Загальна сума склала 218 мільйонів євро.

До слова. Ніко Гонсалес є вихованцем Барселони. За першу команду каталонців він дебютував у 2021 році та провів всього 37 поєдинків. З сезону-2023/2024 він виступав за Порту, з яким здобув два трофеї – Кубок і Суперкубок Португалії.

Зазначимо, що наступний матч Манчестер Сіті зіграє 8 лютого проти Лейтон Орієнт. Гра 1/16 фіналу Кубка Англії розпочнеться о 14:15 за київським часом.