Легенда Манчестер Сіті пообіцяв відрізати собі яєчка в разі програшу Реалу в Лізі чемпіонів

Серхіо Агуеро сколихнув інфопростір напередодні бою між Манчестер Сіті та Реалом. Аргентинець настільки повірив у свою колишню команду, що поставив свій цінний орган на це.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 пройшли перші матчі 1/16 фіналу. В центральній зустрічі тижні Манчестер Сіті приймав вдома Реал та був фаворитом у парі.

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Містична заява Куна

Особливо сильно повірив у Манчестер їх колишній форвард Серхіо Агуеро, повідомляє 24 Канал з посилання на фан-сторінку Роналду. Аргентинець був на футбольному подкасті та навіть заявив про відчайдушне рішення.

Якщо Реал переможе Манчестер Сіті, я відріжу собі яєчка,

– сказав Агуеро.

Тож недивно, що після матчу фанати згадали про Серхіо. Реал вирвав перемогу з рахунком 3:2, тому небайдужі вболівальники стали вимагати від Агуеро виконання обіцянки.

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Зрештою залишається таємницею, а чи справді Агуеро казав ці слова. Вони вперше були опубліковані на фан-торінці Кріштіану Роналду в соцмережі X, а на сторінці відповідного подкасту відсутнє відео із аргентинцем.

Нагадаємо, що аргентинець є найкращим бомбардиром в історії Манчестер Сіті. У 390 матчах за манкуніанців Агуеро забив 260 голів. Разом із клубом він виграв 15 трофеїв, в тому числі п'ять чемпіонтв АПЛ.