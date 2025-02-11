Онлайн-трансляція матчу Манчестер Сіті – Реал в Лізі чемпіонів

Англійський Манчестер СІті та іспанський Реал Мадрид зіграють матч в рамках плей-оф Ліги чемпіонів 11 лютого 2024 року. Трансляцію гри в Манчестері можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

В Лізі чемпіонів 2024-2025 стартує стадія плей-оф. У вівторок, 11 лютого, відбудеться центральний матч 1/16 фіналу, в якому Манчестер Сіті протистоятиме Реалу, повідомляє 24 Канал.

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Бій чемпіонів Англії та Іспанії

Англійський клуб провів вкрай невдалу осінню частину цього сезону. Підопічні Гвардіоли завалились не тільки в АПЛ, а ще і в Лізі чемпіонів були за крок від провалу.

За тур до фінішу манкуніанці знаходились в зоні вильоту і лише перемога над Брюгге в лобовому матчі врятувала МанСіті. Втім підсумкове 22 місце вилилось у вкрай неприємного опонента вже на першій же стадії плей-оф.

Проте і сам Реал не дуже впевнено відіграв основну стадію ЛЧ. "Бланкос" зазнали трьох поразок восени, але три перемоги взимку підняли мадридців на 12 місце у загальній таблиці.

Тепер же одна з команд залишить змагання ще до 1/8 фіналу. Цікаво, що у п'яти минулих сезонах Ліги чемпіонів Реал та МанСіті перетинались між собою чотири рази. Кожен з клубів має по два проходи в цих іграх.

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Де дивитися

Матч Манчестер Сіті – Реал онлайн можна буде подивитися на ОТТ-платформі MEGOGO. Початок поєдинку – 11 лютого о 22:00 (за київським часом). Перед грою транслятор організує студію з експертами, які обговорять зустріч на стадіоні "Етіхад".

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Манчестер Сіті – Реал. Тут також будуть опубліковані відео голів та огляд всього матчу з найцікавішими його моментами.