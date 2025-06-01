Манчестер Сіті визначився з заміною Гвардіолі: кого обрали "містяни"

Манчестер Сіті провалив минулий сезон, залишившись без трофеїв. Хоча у клубі довіряють Пепу Гвардіолі, але все одно іспанський спеціаліст може ухвалити рішення покинути "містян".

Керівництво англійського гранда вирішило підстрахуватись. Манкуніанці вже обрали заміну Гвардіолі, якщо той вирішить покинути посаду головного тренера, повідомляє 24 канал із посиланням на Football Transfers.

Читайте також Гравець Манчестер Сіті ледь не зніс голову воротарю суперника: відео переможного матчу на КЧС

Хто замінить Гвардіолу в МанСіті

За наявною інформацією, керівництво Манчестер Сіті розглядає Сеска Фабрега на роль головного тренера. 38-річний іспанський спеціаліст може очолити команду, коли Пеп вирішить покинути "містян".

У клубі вражені не тільки чудовим тренерським баченням Фабрегаса, а також його врівноваженістю, комунікаційним навичкам та здатності встановлювати у команді менталітет переможця.

Манчестер Сіті вважають, що Сеск Фабрегас стане ідеальним наступником Гвардіоли та чудово продовжить його роботу. Тим паче, що іспанець свого часу виступав в АПЛ.

До слова. Сеск Фабрегас свого часу виступав за Челсі, Арсенал та Барселону. Пеп Гвардіола був наставником іспанця у каталонському клубі у сезоні 2011/2012.

Нагадаємо, що Пеп Гвардіола очолив Манчестер Сіті у 2016 році. За цей час іспанець виграв чимало трофеїв з клубом, зокрема омріяний кубок Ліги чемпіонів. А його контракт з "містянами" завершується у 2027 році.

Раніше повідомляли про те, що головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола планує підписати українського голкіпера на заміну бразильцю Едерсону.