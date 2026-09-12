Енцо Мареска вперше пройде перевірку "дияволами" на посаді головного тренера "містян". А Майкл Каррік може пригадати, що саме перемогою над одвічним суперником від розпочав свою роботу на чолі "червоних", пише 24 Канал.

У якій формі команди перед дербі

Знаменитий вболівальник Ман Ю, який пообіцяв підстригти волосся лише після 5 перемог поспіль, поки без походу до барбера. Команда знову на старті сезону не демонструє стабільності в АПЛ, відігравши перші три тури у графіку "поразка – перемога – нічия" і стабільно пропускаючи в цих матчах по 2 голи. Хоча б у Лізі чемпіонів повернення видалося приємним: допоміг суперник Сабах, який не сильно чинив супротив розгрому 4:0.

У Сіті звикання до нового тренера після 10-річного періоду Хосепа Гвардіоли відбувається легше, ніж можна було очікувати. Так, був провальний матч за Суперкубок з 0:3 від Арсенала, але після цього підопічні Марески виграли чотири гри поспіль. А Ерлінг Голанд, схоже, розпочав хрестовий похід за "Золотим м'ячем": у нападника 5 голів у трьох останніх матчах.

Як закінчились попередні дербі та що говорить статистика

17 січня Майкл Каррік дебютував на чолі Юнайтед саме з перемоги 2:0 над Сіті. Але повторити цей успіх буде дуже складно: неймовірно, але жоден тренер Юнайтед не вигравав перші два дербі у чемпіонаті проти сусідів аж з 1913 року, тобто понад століття.

А взагалі виграти два домашні матчі із "містянами" поспіль не виходить ні в кого з наставників "червоних" з 2011 року, тобто ще з часів сера Алекса Фергюсона.

Майже рівно рік тому, 14 вересня, на "Етіхаді" Сіті завдяки голу Фодена і дублю Голанда обіграв Ман Ю 3:0.

Манкуніанське дербі відбудеться у неділю, 13 вересня, о 18:30 за київським часом.