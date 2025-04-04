Цими вихідними в чемпіонаті Англії 2024-2025 пройдуть матчі 31 туру АПЛ. Центральна гра вікенду відбудеться у неділю, 6 квітня, коли Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті, повідомляє 24 Канал. Початок – о 18:30 за київським часом.

До теми Вигравав АПЛ з МанЮнайтед: "червоні дияволи" планують повернути легенду клубу

Манкуніанське дербі

Команди розташувались на різних кінцях турнірної таблиці АПЛ. Манчестер Сіті вже давно випав із чемпіонської гонки та веде боротьбу за путівку в Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Підопічні Пепа Гвардіоли наразі п'яті та відстають від топ-четвірки на один бал. Але при цьому Ньюкасл, який на шостому місці, має матч в запасі, тому потенційно може обійти МанСіті.

Що стосується Манчестер Юнайтед, то команда Рубена Аморіма також претендує на місце в Лізі чемпіонів. Правда, не через АПЛ, адже ситуація для "червоних дияволів" у чемпіонаті погана.

Юнайтед посідає аж 13 місце та вже більше ніж на десять очок відстає від єврокубкової зони. Вся увага МЮ сконцентрована на Лізі Європи, де команда вже дісталась чвертьфіналу. Лише перемога в цьому турнірі може вивести "дияволів" у Лігу чемпіонів.

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Прогноз Favbet

Тому недивно, що у звітній зустрічі фаворитом вважають Манчестер Сіті. Коефіцієнт на перемогу номінальних гостей становить 2,12, тоді як господарів "Олд Траффорд" – 3,40. Нічия ж оцінюється у 3,65 згідно з котируваннями Favbet.

При цьому експерти вірять у результативну зустріч. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,64, тоді як на ТМ2,5 – 2,28. Ймовірність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,57.

Відзначимо, що команди вкрай рідко грають внічию одна з одною. За останні 15 очних зустрічей в рамках АПЛ мирова фіксувалась лише один раз. Цього ж сезону у першому колі Манчестер Юнайтед зміг тріумфувати на полі принципового суперника з рахунком 2:1.