В эти выходные в чемпионате Англии 2024-2025 пройдут матчи 31 тура АПЛ. Центральная игра уикенда состоится в воскресенье, 6 апреля, когда Манчестер Юнайтед будет принимать Манчестер Сити, сообщает 24 Канал. Начало – в 18:30 по киевскому времени.

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Манкунианское дерби

Команды расположились на разных концах турнирной таблицы АПЛ. Манчестер Сити уже давно выпал из чемпионской гонки и ведет борьбу за путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Подопечные Пепа Гвардиолы пока пятые и отстают от топ-четверки на один балл. Но при этом Ньюкасл, который на шестом месте, имеет матч в запасе, поэтому потенциально может обойти МанСити.

Что касается Манчестер Юнайтед, то команда Рубена Аморима также претендует на место в Лиге чемпионов. Правда, не из-за АПЛ, ведь ситуация для "красных дьяволов" в чемпионате плохая.

Юнайтед занимает аж 13 место и уже более чем на десять очков отстает от еврокубковой зоны. Все внимание МЮ сконцентрировано на Лиге Европы, где команда уже добралась до четвертьфинала. Только победа в этом турнире может вывести "дьяволов" в Лигу чемпионов.

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Прогноз Favbet

Поэтому неудивительно, что в отчетной встрече фаворитом считают Манчестер Сити. Коэффициент на победу номинальных гостей составляет 2,12, тогда как хозяев "Олд Траффорд" – 3,40. Ничья же оценивается в 3,65 согласно котировкам Favbet.

При этом эксперты верят в результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,64, тогда как на ТМ2,5 – 2,28. Вероятность того, что забьют оба клуба, составляет 1,57.

Отметим, что команды крайне редко играют вничью друг с другом. За последние 15 очных встреч в рамках АПЛ мировая фиксировалась лишь один раз. В этом же сезоне в первом круге Манчестер Юнайтед смог победить на поле принципиального соперника со счетом 2:1.