Манчестер Юнайтед зганьбився в матчі АПЛ та підвів фаната, який більше року не стриже волосся

Манчестер Юнайтед активно бореться за повернення в Лігу чемпіонів цього сезону. Команда вже встигла змінити головного тренера, що дало результат.

Замість Рубена Аморіма "червоних дияволів" очолив Майкл Каррік. Під керівництвом англійця МЮ виграв чотири матчі, в тому числі у лідерів АПЛ Манчестер Сіті та Арсенала, повідомляє 24 Канал.

Як Манчестер Юнайтед оступився в АПЛ?

Проте переможна серія Карріка перервалась там, де на це менш за все розраховували. У 26-му турі чемпіонату Англії Юнайтед завітав в гості до Вест Гема, який бореться за виживання.

Лондонці змогли дати гідний бій манкуніанцям та вийшли вперед на початку другого тайму. Соучек вдало замкнув простріл від Боуена. "Молотобійці" були вкрай близькі до перемоги.

Проте Манчестер Юнайтед від поразки врятував Беньямін Шешко. Словенець вийшов на заміну і в компенсований час зрівняв рахунок, подарувавши своїй команді нічию (1:1).

Огляд матчу Вест Гема – Манчестер Юнайтед: дивитися відео

Чому фанат МЮ не стриже волосся більше року?

Втім цей результат мав важливе значення для відданого фаната манкуніанців Френка Ілетта. Більш ніж рік тому, у жовтні 2024го, хлопець відкрив розпочав челендж, за яким стали уважно стежити багато вболівальників по світу.

Через невдачі команди під керівництвом тоді ще Еріка тен Гага Френк пообіцяв не стригти волосся, поки Манчестер Юнйтед не виграє п'ять матчів поспіль.

Різні образи Ілетта із довгим волоссям / фото з інстаграму Френка:

Проте Ілетт, схоже, не розраховував, що команда так надовго залишить його без перукарні. З жовтня 2024 року манкуніанці лише двічі мали серію з трьох перемог, але не більше.

І от з приходом Карріка "червоних дияволів" прорвало. Попри важкий календар МанЮнайтед розібрався із Манчестер Сіті, Арсеналом, Фулхемом і Тоттенхемом.

Як Ілетт чекав на перемогу проти Вест Гема?

Перемога у матчі із Вест Гемом стала би п'ятою поспіль та дозволила б Ілетту нарешті позбутися своєї зачіски. Хлопець навіть зібрав друзів та провів стрім під час гри в Лондоні.

Як Ілетт спостерігав за матчем проти Вест Гема: дивитися відео

Втім команда його підвела та обірвала переможну серію на показнику в 4 гри. Тепер же Френку доведеться чекати нової щасливої смуги з боку "дияволів".

Варто зазначити, що челендж Ілетта має благодійну мету. Хлопець підтримує фонд "Маленька принцеса", який допомогає дітям та юнакам із облисінням через онкозахворювання.

Як Манчестер Юнайтед проводить сезон 2025 – 2026?