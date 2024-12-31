Гості здобули перемогу з рахунком 2:0. Обидва м'ячі вони забили у стартові 20 хвилин, завдяки влучним ударам Ісака та Жоелінтона.

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Провальний грудень

Для "червоних дияволів" ця поразка стала аж шостою за грудень. Раніше підопічні Рубена Аморіма поступилися Арсеналу (0:2), Ноттінгем Форест (2:3), Тоттенгему (3:4), Борнмуту (0:3) та Вулвергемптону (0:2).

Це найгірший результат протягом одного місяця для Манчестер Юнайтед за останні 94 роки. Востаннє вони так провалювалися у вересні 1930 року, коли програли сім матчів, повідомляє 24 Канал із посиланням на Opta.

Дивіться відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед – Ньюкасл

Довідка. Після цього поєдинку Манчестер Юнайтед посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ, а Ньюкасл піднявся на п'яту сходинку.

Зазначимо, що наразі "червоні дияволи" мають серію з чотирьох поспіль поразок. У наступному матчі вони гратимуть проти Ліверпуля – 5 січня о 18:30.