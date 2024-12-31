Іпсвіч – Челсі 2:0

Голи: Ділеп, 12 (пен), Гатчінсон, 53.

У понеділок, 30 грудня, в чемпіонаті Англії 2024-2025 відбулись три матчі 19 туру АПЛ. В одному із них борець за чемпіонство Челсі грав на виїзді проти новачка еліти Іпсвіча, повідомляє 24 Канал.

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Челсі у крутому піке

В кінці листопада та на початку грудня "сині" видали серію з восьми перемог поспіль в усіх турнірах. Проте в останніх матчах проти Евертона та Фулхема підопічні Марески набрали один бал.

Це як раз співпало із дискваліфікацією Михайла Мудрика, якого спіймали на вживанні допінгу. Хоча українець і не був важливою частиною лондонців в АПЛ. У грі проти Іпсвіча Челсі мав усі шанси повернутися на переможний шлях.

Втім вже зі старту все пішло не за планом гостей. Спочатку на 11 хвилині суддя Джон Брукс поставив у ворота лондонців відверто лівий пенальті. Ділеп впав у карному майданчику Челсі на рівному місці, але арбітру здалось, що проти форварда Іпсвіча сфолив воротар.

Як наслідок, сам Ліам і реалізував удар з позначки. Пізніше "синім" вдалось забити зусиллями Феліша, але гол скасували через офсайд у португальця. Загалом же воротар господарів зловив кураж, здійснивши шість сейвів протягом гри.

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А на початку другого тайму Іпсвіч добив фаворита голом Гатчінсона у контратаці після жахливої помилки Дісасі. Забити бодай гол престижу підопічним Марески не вдалось.

Перемога дозволила Іпсвічу обійти Лестер та піднятися на 18 місце. Відстань від рятівної зони складає лише одне очко. Натомість Челсі пропустив вперед Ноттінгем Форест та наразі йде четвертим. Ньюкасл розташувався позаду у трьох балах.

Відеоогляд матчу Іпсвіч – Челсі