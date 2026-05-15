У Німеччині планують повернути Ноєра на ЧС-2026 – він не грав за збірну кілька років

Чемпіон світу-2026 у складі збірної Німеччини Мануель Ноєр близький до відновлення міжнародної кар’єри. Перемовини про його участь у турнірі уже відбулись.

Легендарний 40-річний воротар закінчив кар'єру у збірній після домашнього Євро-2024, але тепер може поїхати на ЧС. Про це футбольну спільноту сповістив авторитетний портал Goal.com.

Що відбувається навколо фігури Ноєра?

За інформацією джерела, 40-річний голкіпер провів перемовини з Німецьким футбольним союзом (DFB) та головним тренером Юліаном Нагельсманном.

Вочевидь, розмова була успішною, адже прізвище воротаря включили до попередньої заявки на Мундіаль. Про це в інстаграм повідомив авторитетний інсайдер Фабрісіо Романо.

Йдеться про те, що DFB сформував список з 55 футболістів та відправив цей лист до ФІФА. Пізніше попередню заявку команди скоротять більш ніж у двічі – до 26 імен. Саме таке число гравців у червні поїде на чемпіонат світу.

Очікується, що фінальне рішення щодо кадрового наповнення збірної Німеччини ухвалять наступного тижня.

Рішення Ноєра можна вважати дещо несподіваним, оскільки після домашнього чемпіонату Європи 2024 року футболіст оголосив про завершення професійного шляху у національній команді. Тоді німецька збірна пробилась до чвертьфіналу домашнього турніру.

Що відбувається у кар’єрі Мануеля Ноєра?

Протягом минулих тижнів у медіа активніше обговорювали можливе продовження клубної співпраці воротаря з мюнхенською Баварією. Інсайдер Флоріан Платтенберг у соцмережі X написав що перемовини йдуть добре, а трудову угоду спортсмена незабаром перепідпишуть ще на один сезон.

Щоправда, тема збірної Німеччини неодноразово підіймалась впродовж минулих двох років. Зокрема, у лютому цього року воротар заявляв про неможливість свого повернення у національну команду.

Тоді менеджер гравця Томас Крот розповів про імовірність камбеку у збірну. На це Ноєр відповів коротким "ні" у коментарі для видання Spiegel.

Нещодавно він разом із мюнхенською Баварією не зумів вийти до фіналу Ліги чемпіонів. На шляху легендарного воротаря та його партнерів по команді став французький ПСЖ нашого Іллі Забарного.

Чим відомий Мануель Ноєр?