На тренуванні трагічно загинула молода французька гірськолижниця Марго Сімон
- 18-річна французька гірськолижниця Марго Сімон загинула внаслідок падіння під час тренування у Валь д’Ізері.
- Змагання Red Bull Alpine Park були скасовані після її загибелі; Сімон була визнана однією з найталановитіших гірськолижниць Франції.
У віці 18 років трагічно загинула гірськолижниця Марго Сімон. Це сталося через падіння під час тренування.
У четвер, 24 квітня, у французькому місті Валь д’Ізері сталася трагедія. Під час тренування 18-річна гірськолижниця Марго Сімон невдало впала на тренуванні у процесі підготовки до змагань Red Bull Alpine Park.
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Загинула молода спортсменка
Після загибелі гірськолижниці змагання Red Bull Alpine Park вирішили скасувати, пише 24 канал з посиланням на SkiRacing.
Сімон вважали однією із найталановитіших гірськолижниць Франції.
Минулого року вона стала виграла чемпіонат в слаломі. У сезоні-2023/2024 вона дебютувала на Кубку Європи та виступила на юніорському чемпіонаті світу в італійському Тарвізіо.